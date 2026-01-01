金正恩新年讚揚援俄官兵 稱強化與俄同盟關係

（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓官媒今天報導，領導人金正恩在平壤出席新年慶祝活動，現場施放煙火、播放愛國歌曲並有舞蹈與跆拳道表演。他讚揚在異鄉作戰的部隊，稱他們強化與俄羅斯的同盟關係。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在致詞時讚揚北韓人民的努力，在2025年為國家帶來「成功與非凡的變革」，並呼籲人民團結一致，因為預計將於2026年初召開的重要黨代表大會，將規劃國家未來的發展方向。

北韓預計不久後將召開朝鮮勞動黨第9次全國代表大會，將擘劃北韓未來5年在核武、武器發展及經濟等多個領域的藍圖。

金正恩也向在俄烏戰爭中與俄羅斯並肩作戰的北韓部隊致上新年賀詞，稱他們是國家「最大的力量、驕傲與堅實支柱」，並表示期待他們返回故鄉團聚。

北韓中央通信社報導，金正恩說：「當全國都沉浸在迎接新年的喜慶氛圍時，我更加思念你們，你們此時此刻仍在異鄉戰場上英勇作戰，仍忠實執行祖國命令。」

金正恩在致詞時表示：「你們的背後，有平壤與莫斯科作為後盾。」

根據南韓與西方情報機構說法，北韓已派遣數以千計的官兵支援俄羅斯對烏克蘭長達近4年的侵略行動。南韓估計，至少有600名軍人喪命，另有數千人受傷。

分析人士說，俄羅斯提供北韓資金援助、軍事技術及糧食與能源供應作為回報。

金正恩讚揚官兵強化了與俄羅斯「堅不可摧的同盟」，並呼籲他們「為兄弟般的俄羅斯人民而戰」。（編譯：張曉雯）1150101