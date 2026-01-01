金正恩新年讚與俄「無敵同盟」 暗示今年更多海外行動

北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(1日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)在新年賀詞中，讚揚在國外作戰的北韓軍隊與俄羅斯建立起「無敵同盟」。他並暗示今年將有更多海外行動。

根據南韓與西方情報機構指出，平壤已派遣出逾萬士兵支持俄羅斯對烏克蘭近4年的入侵。南韓估計，至少有600名軍人喪命，另有數千人受傷。

分析人士表示，作為回報，北韓則獲得俄羅斯的財政援助、軍事技術、以及食物與能源供應。

根據北韓官媒報導，金正恩今天也讚揚在「異鄉」作戰的官兵，祝賀他們「英勇」捍衛國家榮譽，並指示他們「要勇敢」。

報導中說，「當全國都沉浸在迎接新年的喜慶氛圍時，我更加思念你們，你們此時仍在異鄉戰場上英勇作戰，仍忠實執行祖國命令」。「平壤和莫斯科將是你們的後盾」。

這位北韓領導人並讚許士兵強化與俄羅斯的「無敵同盟」，要他們「為兄弟般的俄羅斯人民奮戰」。

此外，金正恩也暗示，今年將有更多海外行動，強調「你們將在海外戰場取得非凡戰果」。

分析人士指出，北韓與俄羅斯深化的同盟關係為金正恩政權提供了經濟命脈，使他能拒絕美國和南韓的對話提議。

南韓慶南大學(Kyungnam University)遠東研究所(Institute for Far Eastern Studies)教授林乙哲(Lim Eul-chul，音譯)表示，對俄羅斯的調度部署、以及更廣泛來說的海外軍事行動或合作，已經不再是例外，而是北韓官方國防政策的一部份。 (編輯:柳向華)