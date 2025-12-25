金正恩溺愛眼神看愛女 互動如戀人？31秒影片揭真相

北韓最高領導人金正恩。（圖／美聯社）





北韓最高領導人金正恩近日帶著愛女金主愛出席位於三池淵市的飯店竣工典禮，期間父女互動頻繁，引發外界關注。據現場畫面顯示，金正恩與金主愛不僅手牽手，女兒還將手搭在父親肩膀上，甚至出現手觸碰腰間以及對視等親密舉止，由於過於親密，引發部分北韓民眾不滿，直呼「令人作嘔」。

父女親密互動引爭議

根據韓媒《조선일보》報導，金正恩與金主愛出席典禮時的畫面被廣泛關注。其中一幕是在飯店餐廳參觀時，金主愛將手搭在父親腰間，而金正恩則以溺愛眼神回望女兒，舉止宛如戀人般。該畫面引發部分北韓民眾質疑，認為領導人表現出的父愛過於親密，可能有損作為國家最高領導人的形象與道德權威。

廣告 廣告

事實上，近期外界傳聞指出，金正恩有意將金主愛培養為北韓下一任領導人。慶南大學遠東問題研究所教授任乙哲表示：「在總結五年經濟成績之際讓金主愛公開亮相，進一步強化了『所有政績歸功於白頭山血脈』的敘事，也呈現出從金正恩到金主愛的血脈傳承。」任乙哲指出，這表明金主愛不僅是家庭中的摯愛女兒，也正在被培養成能夠統籌國家事務的下一代領導人。

任乙哲補充，金主愛近期的出席行動顯示，她未來在第九次黨大會中擔任正式職務的可能性存在。在此次典禮中，她還受到隆重禮遇，包括勞動黨副部長玄松月親自指引她座位，顯示其地位受到特別重視。

除了父女互動受到關注外，金主愛的穿著也引發討論。她當天穿著高跟鞋及帶毛皮的皮衣外套，造型較為成熟，與未成年身份略顯不符，顯示北韓當局刻意塑造她的成熟形象。雖然金主愛的確切年齡未公開，但北韓專家推測她約為十幾歲。

更多東森新聞報導

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

北韓高官偷揪「歡樂組」開色色趴 聖地淪為權貴享樂場

南韓國情院：川金會明年3月韓美軍演後舉行可能性高

