金正恩爆健康疑雲！臉上長滿「詭異肉芽」無修圖照曝光

北韓最高領導人金正恩近年健康狀況持續受到關注，近日南韓獨立媒體《沙漏時報》報導指出，金正恩的皮膚出現明顯變化，發現他臉部浮現肉芽，凹凸不平，拿出10年前的照片做對比，外界針對他「健康狀況」再度掀起熱烈討論。

媒體報導拿出金正恩近10年來的照片，對比他臉部的皮膚狀況。（圖／翻攝自高英起チャンネル YouTube）

從2015年到2025年，可以看出金正恩臉部膚質狀況明顯變糟。（圖／翻攝自高英起チャンネル YouTube）

根據《沙漏時報》報導指出，金正恩近期的照片觀察出，原本在他左臉上的痣明顯突起，且顏色加深，除此之外，眼睛周圍、下巴、頸部及耳朵周圍也冒出多個凹凸不平的肉芽，媒體拿出他2015年的照片，明顯出現臉部幾乎出現逐年惡化的趨勢；另外，該媒體指出，北韓政權向來極度重視最高領導者的外表，對比其父親金正日生前不同之處，金正日不同的地方是他都會透過肉毒桿菌注射和修圖技術維持領導人形象，反觀金正恩卻似乎不在意自己的外表形象，與過往北韓政府的傳統風格完全不同。

金正恩的健康狀況一直都是外界關注焦點。（圖／翻攝自高英起チャンネル YouTube）

近年金正恩的外表一直讓人和他的健康狀況聯想在一起，民間私下流傳「臉部變得坑坑疤疤」、「為什麼不接受治療」等疑問，儘管他本人可能不在意自己的外表，但北韓其他高層對於他的外表改變相當焦慮，擔心領導人臉上小小的改變就會動搖民心，部分聲音質疑「他的臉會不會變得不對稱？」以及「他為什麼不接受治療？」等；根據情資顯示，他曾在2020年接受心血管相關手術，之後卻仍持續吸菸，甚至在醫療機構與兒童設施也未收斂，且他的體態日益肥胖、走路時略顯吃力等跡象，他的健康問題再度成為討論焦點。

