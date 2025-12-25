金正恩父女「互動親密」如情侶？日媒：傳北韓內部反彈「很噁心」

北韓最高領導人金正恩近日頻攜女兒金朱愛，在公開場合亮相，但日媒引述多名消息人士透露，這對父女互動親密，已讓部分幹部與民眾私下感到「違和」甚至「不安」。

金正恩（右）帶女兒金朱愛（左）視察新落成的飯店。（圖／美聯社）

日媒《Daily NK Japan》報導，金正恩15日出席一處工廠竣工典禮時，攜妻子李雪主與金朱愛同行，是時隔約半年一家三口再度「同框」。其中年僅十多歲的金朱愛身穿疑似精品長大衣、氣質成熟，李雪主手拿疑似義大利精品古馳（Gucci）包包，形象與北韓長期宣傳「節儉、人民領袖」形成對比。

廣告 廣告

然而，真正引發爭議的是金正恩父女互動方式。20日在三池淵市飯店竣工儀式上，金正恩與金朱愛肩並肩、近距離交談，被外界形容為「宛如情侶般的距離」。報導稱，相關畫面在北韓內部被私下議論，有人直言「令人不適」。

一名知情人士轉述北韓內部反應稱，「在儒教價值深植的社會裡，即使是元帥，也被期待展現節制與品格，這樣的親密程度，很多人覺得越界了。」也有內部聲音低調表示，「就算是最高領導人，這樣的演出也太過頭了。」

報導引述脫北外交官柳賢宇（リュ・ヒョヌ）曾透露，金正恩曾於2014年私下吐露壓力，「一個人扛起國政真的很辛苦，有時甚至想全部放棄。」但隨後又表示，「為了朱愛的未來，我不能軟弱。」柳賢宇分析，金正恩很可能已下定決心，將金朱愛視為「實質接班人」，「現在的公開秀親密，帶有明確的政治傳承意味。」

延伸閱讀

MLB/今年曾短暫支援中日龍 查維斯獲紅人小聯盟合約

MLB/台灣公司入手大谷紀錄轟險無法上架 拍賣行出手

MLB/岡本和真沒戲？ 海盜罕見砸錢簽17轟一壘砲