金正恩父女「貼身親暱照」罕見曝！北韓人民冒死痛批
國際中心／李明融報導
北韓最高領導人金正恩近日帶著愛女金主愛出席位於三池淵市的飯店竣工典禮，有畫面捕捉到2人在公開場合互動相當親密，不僅緊密相依、眼神溫柔，甚至有輕扶腰間等肢體接觸，宛如戀人一般，這些舉動竟遭到不少北韓民眾私下批評「令人作嘔」、「就算是元帥，也太過分了吧」。
金正恩（右）和女兒金主愛（左）親密互動，如同戀人一般引發討論。（圖／翻攝自北韓中央電視台）根據外媒《朝鮮日報》報導，北韓《勞動新聞》近期報導，刊登多張金正恩和女兒金主愛親密互動的照片，2人參觀了「飯店房間、舒適的休閒場所以及商業和公共餐飲設施」在接待處擺出相同姿態，還有鏡頭拍到2人在雪中牽手並行的畫面，甚至有高階官員向她深深鞠躬的鏡頭。金正恩20日出席三池淵市飯店的竣工儀式時，父女兩人互動如同戀人，另外，在三池淵視察期間，金正恩專車內僅載父女二人的獨處畫面更被廣泛報導，這種安排在注重儒家倫理的北韓社會引發不適感。
金正恩（中右）帶著愛女金主愛（中左）出席飯店竣工典禮，兩人牽手一同視察。（圖／翻攝自《朝鮮日報》）
相比之下，金正恩妹妹金與正日前在啤酒廠展現的庶民化表演，展現務實親民的一面，大大與金主愛高調貴氣的形象拉開距離；脫北外交官柳賢宇透露，金正恩曾在2014年表示「獨自承擔國政很辛苦，有時想全部放棄，但為了主愛的未來，我不能軟弱。主愛是我的葡萄糖」，慶南大學遠東問題研究所教授任乙哲表示外界不斷傳出，金正恩有意將金主愛培養為下一任北韓領導人，從金主愛近期出席行動顯示，她未來在第九次黨大會中擔任正式職務的可能性存在。不過有分析認為，金正恩為了培養女兒接任展現過多的父愛，恐怕會因此損害最高領導人的品格與道德權威，這在北韓領導人「道德性」與「品位」的特性顯得格外諷刺。
原文出處：金正恩寵女如戀人！父女「貼身親暱照」罕見曝光⋯北韓人民冒死批：令人作嘔
