金正恩生日回信給「他」：雙方親密關係是最珍貴財富 無條件支持所有決定

金正恩生日回信給普丁，稱無條件支持普丁所有決定。圖為兩人去年同在中國出席九三閱兵。美聯社



北韓領導人金正恩週四（1/8）度過42歲生日。根據北韓官媒報導，北韓領導人當天回信給俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），表示將「無條件尊重並支援」普丁的所有政策和決定。

北韓中央通訊社報導，金正恩在信中表示，他將「與普丁之間的親密關係」視為「最珍貴、最值得自豪的財富」。

他強調，北韓與俄羅斯的緊密合作將繼續依照「全面戰略夥伴關係」的精神推進，並稱此舉「符合雙方的戰略利益以及兩國人民的志向與願望」。

南韓聯合通訊社（韓聯社）指出，由於這封信是回信，而且是在外界普遍認為的金正恩生日當天發出，外界推測可能是普丁先向金正恩發送生日賀電，但北韓官方媒體並未公開普丁的賀電內容。去年10月普丁生日時，金正恩也曾發出賀電。

韓聯社報導，外界普遍認為金正恩出生於1984年1月8日，但北韓從未正式公布他的生日，唯一一次間接提及是美國前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）訪北韓時，官媒提到他在金正恩生日之際到訪，由此推斷其生日時間。

韓聯社指出，在北韓體制下，最高領導人的生日通常被定為國家節日，藉此鞏固個人崇拜。北韓已故領導人金日成和金正日的生日，分別被定為「太陽節」（4月15日）和「光明星節」（2月16日），但金正恩執政已十餘年，他的生日不僅未被定為紀念日，官媒也始終不提。

有分析認為，金正恩執政初期，可能因為顧及社會觀感而刻意低調，但北韓前年舉行的群眾「忠誠宣誓」活動首次改在金正恩生日當天進行，引發外界關注他的生日是否將正式公開。

