金正恩督導北韓2026首試射飛彈 官媒：測試極音速飛彈維持核嚇阻

國營北韓中央通信社今天（5日）報導，北韓昨天試射極音速飛彈，針對戰爭嚇阻方面的軍事作戰能力進行評估，北韓領導人金正恩並親自督導，飛彈成功擊中約1000公里外、位在北韓以東海域的目標。

路透社引述北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩親自督導這次試射，他表示，鑒於「近期地緣政治危機和各種國際局勢，這是一項維持或擴大強大而且可靠核嚇阻力的重要戰略」。

南韓軍方昨天表示，在南韓總統李在明展開對中國國是訪問期間，北韓朝東部海域發射彈道飛彈。

北韓昨天發聲明譴責美國對委內瑞拉進行空襲、侵犯該國主權後，進行這次試射。