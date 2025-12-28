金正恩稱北韓面臨安全威脅 督導巡弋飛彈發射演習

北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(29日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)28日督導了長程戰略巡弋飛彈的發射演習。

報導指出，金正恩對這枚巡弋飛彈沿著朝鮮半島西部海面上空的軌道飛行、並擊中目標表示滿意。

金正恩表示，隨著北韓正面臨各式的安全威脅，定期檢視北韓核威懾構成要素的可靠性與快速反應，只不過是一項負責任的演練行動而已。

他並重申，北韓將全力投入來研發自己的核戰鬥力。

北韓官媒先前報導，金正恩視察了一艘排水量8700噸、可發射地對空飛彈的核動力潛艦的建設工程，表示在「當前世界絕非和平」的情勢下，全力發展核能力是必要且不可避免之舉。

他並指出，南韓與美國達成協議推動核潛艦發展計畫，進一步加劇朝鮮半島緊張局勢，迫使他必須採取行動。