金正恩穿大衣、踩皮鞋直闖女湯「視察」 日媒：濃濃違和感

北韓領袖金正恩日前視察新落成的溫泉度假設施，其中一張照片引發關注，畫面中他身穿黑色長大衣、腳踏皮鞋，直接進入女湯視察，多名身穿泳裝正在泡湯的民眾顯得緊張僵硬，瀰漫著「違和感」。

金正恩視察溫泉度假所其中一處房間。（圖／路透社）

北韓黨報《勞動新聞》報導，金正恩於20日出席位於溫浦（Onpo）的「溫浦勞動者休養所」竣工典禮。根據曝光照片顯示，金正恩身穿黑色長大衣、腳踏皮鞋，與多名黨政高層一同巡視設施內部。

其中最引人關注的是，他視察室內溫泉浴池的畫面。照片中，多名身穿泳裝的民眾正在泡湯，而金正恩與隨行高官踩著皮鞋直接進入浴場，站在池畔檢視設施。面對最高領導人突然現身，泡湯民眾顯得略為緊張僵硬，現場氣氛尷尬，瀰漫著違和感。

報導也刊出金正恩在女湯內，與泡湯女性交談的畫面，日媒《KOREA WAVE》分析指，相較於北韓媒體總是呈現「群眾揮手歡呼、熱烈迎接」金正恩的畫面，這次照片傳遞的氛圍「明顯不同於以往」。

報導指出，溫浦勞動者休養所原本老舊失修，金正恩於2018年7月視察時，嚴厲指責管理不善，並下令全面拆除舊有設施，要求興建「最高水準的療養勝地」，重建工程自此展開。

