「金正恩給習近平穿小鞋」！一組照片洩端倪 學者：中國的外交挫敗

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北韓官媒罕見曝光中國國家主席習近平戴眼鏡的模樣。朝中社／路透社



時隔7年，中國國家主席習近平本週一訪問平壤，北韓領導人金正恩親自接送機，外界以高規格接待稱呼，但學者指出，對比2019年規模縮小許多，尤其釋出習近平戴眼鏡的照片，明顯給對方「穿小鞋」，雙邊也沒有簽署合作協議，可視為習近平外交上的一次重大挫敗。

中國國家主席習近平與妻子彭麗媛出席北韓舉行的歡迎宴會，兩人都戴上眼鏡。朝中社／路透社

亞太和平研究基金會執行長董立文、政治評論員吳崑玉昨（6/10）在節目《筱君台灣PLUS》評論習近平此行訪朝的背後意義。

董立文指出，金正恩上台後，與習近平多次會面，隨後互動停擺6年，直到去年金正恩才去北京，顯露雙方戰略出現矛盾，而促成這次習近平訪北韓的原因，則跟川習會有關。

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當時白宮發布川習會成果時，提到「美中雙方均同意實現朝鮮半島無核化」，中國官方結論卻沒有這一句。董立文說，這逼得習近平必需去北韓「解釋」，外傳金正恩一開始回絕，協調後才應允。

北韓領導人金正恩與妻子李雪主在平壤機場舉行盛大歡送儀式，送別中國國家主席習近平伉儷。路透社

董立文指出，國際媒體以高規格形容北韓接待習近平的場面，事實上，2019年那次，北韓動員10萬人民歡迎習近平，這次只安排1萬人；上次1萬人體操大表演，這次縮減為1千人文藝演出。

連北韓人民歡迎口號「祝習近平主席身體健康」，也有暗諷意味。北韓官媒甚至單方面釋出習近平戴眼鏡的照片，破壞其完美形象，相當不尋常，「金正恩在給習近平穿小鞋」。

北韓領導人金正恩與妻子李雪主在平壤機場舉行盛大歡送儀式，送別中國國家主席習近平伉儷。路透社

更重要的是，習近平2019年提到朝鮮半島無核化，這次會談全沒提及，結束後也尚未看到聯合聲明，代表習近平吞回先前說法，默認北韓是核武國家，是習近平一次嚴重的外交挫敗。

吳崑玉指出，北京過去提供北韓軍援、原油、糧食，等於是北韓唯一支柱，但2023年起北韓派兵援助俄羅斯攻打烏克蘭，俄羅斯提供的援助也讓北韓經濟轉好，「主要城市夜間燈光明顯增加」，北韓與俄羅斯關係變得緊密，中國重要性反退居第二。

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