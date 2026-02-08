金正恩胞妹鐵腕傳「接班第一天就見血」 專家分析北韓權力布局

金正恩胞妹金與正。（圖／翻攝自北韓通信社網頁kcna.kp）

外媒近日引述北韓問題觀察人士分析指出，北韓最高領導人金正恩可能已為未來權力接班進行布局，其胞妹金與正被視為潛在的直接繼任者之一，未來或在權力過渡期間扮演關鍵角色。

根據《NK Leadership Watch》創辦人兼主任麥可・馬登（Michael Madden）分析，若北韓出現突發權力真空情況，金與正將是最具現實條件的接班人選。她長期活躍於朝鮮勞動黨核心圈，並與黨、軍方及國家機構高層人事安排密切相關。

現年38歲的金與正，是已故領導人金正日之女，也是金正恩的親信與重要幕僚。多年來，她不僅負責安排金正恩的公開活動，也在對韓政策及官方聲明中扮演發言角色，逐步建立政治影響力。

專家指出，若金與正接掌權力，可能會迅速鞏固領導地位，包括進行高層人事調整，以確保政策推動順利及權力穩定。過去金正恩在上任初期，曾以叛國罪名處決其叔父張成澤，此舉被視為其鞏固權力的重要行動之一。

馬登表示，金與正若成為最高領導人，初期勢必面臨體制內部權威確認問題，因此可能採取強勢手段確立統治基礎。不過他也認為，她的角色更可能是過渡性質。

近年來，金正恩多次安排其女兒金主愛（Kim Ju Ae）公開亮相，包括陪同出席飛彈試射活動及外交場合。南韓情報單位曾評估，金主愛可能是未來接班布局的一環，但官方尚未正式確認其繼承人身分。

分析認為，若金主愛被確立為長期接班人選，在其尚未成年前，金與正可能以攝政角色維持權力運作。馬登預估，未來數年內北韓權力結構不會出現立即性重大變動，但2030年代前後或可觀察到更明確的接班輪廓。

北韓自1948年建國以來，由金日成家族世襲統治。金日成於1994年逝世後，由其子金正日接任；2011年金正日去世後，金正恩成為最高領導人。未來權力如何交接，仍有待觀察。



