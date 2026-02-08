金正恩胞妹「接班劇本」曝！專家示警：恐見血

國際中心／李汶臻報導

近年來，有關北韓領導人金正恩的烏龍死訊頻傳，儘管南韓情報單位與北韓官媒事後皆出面反駁有關謠言，但有關北韓下一代接班人的話題，持續引發外界討論，其中有不少人瘋猜金正恩愛女金主愛，可能成為北韓下屆領導人。如今有最新消息指出，現年42歲的金正恩在積極布局接班計畫，傳出在愛女金主愛成年之前，其38歲的胞妹金與正將暫時繼任。對此，就有專家示警，金與正可能比以「暴政」聞名的哥哥金正恩更加心狠手辣，一旦掌權，不排除殺雞儆猴「在幾個小時內處決政敵」。

據英國《太陽報》報導，北韓最高領導人金正恩疑似已著手安排接班規劃，以應對可能的健康或突發狀況。據內部人士和北韓問題專家分析，金正恩的妹妹金與正被視為潛在接班人，並可能掌握實際權力直至下一任領導人準備就緒。

報導引述「NK Leadership Watch」創辦人兼主任麥可・馬登（Michael Madden）的說法，現年38歲的金與正目前在北韓勞動黨內擔任高層職務，已在政權核心中發揮重要影響力。若她接任最高領導人，分析人士認為她可能會採取強硬手段整肅政敵，以鞏固統治基礎，而這是一種類似北韓過去「高壓政治清洗」的模式。

此外，報導還指出胞妹金與正的接班角色，可能是一種過渡安排，直至金正恩約13歲的愛女金主愛成年且足以承擔最高職務。若金主愛最終繼承順利，她將成為北韓金氏王朝史上首位女性領導人。另一方面，專家馬登還預估，未來十年間北韓的權力結構恐會出現巨大變動，並預計到2030年代前後，就將迎來該國權力正式交接的關鍵期。

原文出處：金正恩死訊頻傳「接班人劇本」流出！愛女上位前「她先下狠手」清政敵

