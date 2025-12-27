金正恩致普丁新年賀電 強調朝俄「生死與共」同盟關係

北韓領導人金正恩今天(27日)向俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)致新年賀電，他強調北韓與俄羅斯如何在烏克蘭戰爭中共同揮灑鮮血、生死與共。

隨著俄羅斯推進對烏克蘭將近4年的入侵，根據南韓與西方情報機構，北韓派遣了數千名部隊為俄羅斯在烏克蘭作戰。

在北韓官煤中央通信社(KCNA)發表的賀電中，金正恩表示2025年是「意義非凡的一年」，兩國同盟是透過「在同一條壕溝裡共同揮灑鮮血、生死與共」而鞏固的。

北韓只有在今年4月證實派遣部隊支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，以及其士兵在戰鬥中陣亡。

這個月稍早，北韓證實今年8月派遣部隊清除俄羅斯庫斯克(Kursk)地區的地雷。

金正恩在12月12日部隊返國的演說中表示，在為期120天的部署中，至少9名工程兵團的士兵陣亡。

在金正恩向普丁致新年賀電的一天前，他命令北韓官員加速飛彈生產。

北韓近年一直頻繁飛彈試射，分析人士表示，其目的是為了提升精確打擊能力，挑戰美國和南韓，並在向俄羅斯出口武器前進行測試。

除了向俄羅斯派遣部隊外，北韓也提供了砲彈、飛彈和遠程火箭系統。

分析人士指出，作為回報，俄羅斯向北韓提供了財政援助、軍事技術以及食品和能源供應。 (編輯:柳向華)