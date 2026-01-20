金正恩致詞突發飆！當場開除副總理：無能又不負責

北韓領導人金正恩。（圖／美聯社）





北韓領導人金正恩最近在視察機械工廠時，不僅當眾開除了一名掌管經濟命脈的高級官員，還發表了一段語帶諷刺的「山羊拉車論」。這起罕見的公開斥責事件發生在執政黨重要會議前夕，立刻引發國際社會的高度關注，外界都在猜測北韓高層的權力結構是否正迎來一場大地震。

金正恩痛批官員

綜合外媒報導，領導人金正恩在視察龍城機械廠現代化工程的典禮上，表現出極度不滿，並當場解除了副總理楊成浩的職務。金正恩直言，「在還來得及之前，能夠自行承擔責任的時候，自行離職吧」但隨後就立即將他開除。

廣告 廣告

金正恩對官員的評價相當毒辣，他直指楊成浩根本不適合承擔重任，甚至打比方說這場人事任命就像是「把車套在山羊身上」，這顯然是一個嚴重的錯誤。金正恩更進一步強調，真正能拉動國家經濟大車的應該是牛，而不是虛有其表的山羊，這番言論等於直接否定了楊成浩過去的所有表現。

經濟政策不彰

金正恩的怒火並非無中生有，他強烈抨擊經濟指導官員的不負責任與無能，認為正是因為這些人的「習慣性失敗主義」，才導致重要的工廠現代化工程進度受阻。他在視察過程中不斷批評黨員習慣性消極被動，並警告現有的經濟政策制定者如果再不改進，將很難指導國家產業的調整與技術升級。由於楊成浩過去曾擔任機械工業部長，這次被拔官顯然是金正恩要為延誤的工業計畫尋找負責對象，並藉此重新整頓官場的紀律。

執政黨大會前的公開問責與威懾

南韓媒體韓聯社分析指出，這種公開訓誡高級官員的舉動實屬罕見，其背後目的可能是在第九次黨代會召開前加強內部控制。專家楊武鎮指出，金正恩過去也曾利用類似手段來鞏固政權，最著名的案例就是2013年處決親叔叔張成澤。事實上，北韓近期的人事變動相當頻繁，上週才傳出負責金正恩維安的三大最高軍事官員全數被撤換。分析家認為，金正恩正透過這種公開問責的震懾手段，向黨內所有官員發出強烈警告，要求大家在制定政策時必須更加精準且高效。

更多東森新聞報導

第一夫人晾一旁！金正恩攜愛女跨年驚見「捧臉親吻」

北韓強化軍事嚇阻！金正恩：未來五年持續發展飛彈

金正恩溺愛眼神看愛女 互動如戀人？31秒影片揭真相

