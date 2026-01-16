金正恩與女兒「新年親密照」流出！北韓人嚇：超越正常父女關係

國際中心／倪譽瑋報導

北韓最高領導人金正恩的女兒金主愛露面後，兩人的親密互動常被鏡頭捕捉，引發外界熱烈討論。2026北韓新年慶典上，金主愛親吻父親臉頰的畫面被記錄下來，一派北韓人認為，兩人間的互動很可愛，一派北韓人則感到不解，金主愛的行為北韓並非習俗，甚至有部分人士形容為「令人不寒而慄」、「已經超越正常父女關係」。

北韓2026新年活動 金主愛熱情親吻父親

據外媒《Daily NK Japan》報導，近期金正恩頻繁與女兒金主愛一同亮相，在北韓2026新年慶祝活動上，父女倆同樣有現身，平安南道消息人士透露，當地民政團體被要求必須收看新年活動，許多人熬夜守在電視前。

當新年倒數計時結束後，鏡頭捕捉下「出人意料的一幕」，只見金主愛親吻金正恩，當地有不少稱讚的聲音，「她太可愛了」、「可以看出最高領導人有多寵愛她」、「她很有女兒的魅力」。

金正恩與女兒親密互動非首次 部分人感到不寒而慄

但也有部分北韓民眾對親吻一事感到不解，「已有數十歲的女兒親吻父親的臉頰很不尋常」、「這個在我們國家不是習俗」、「父女倆體格相似，這感覺有點奇怪」、「這不是在歐洲的表達方式嗎？」

報導引述韓國獨立媒體《沙時報》的說法補充，這並非金正恩與金主愛首次親密互動，在2025年12月舉行的三池淵飯店落成典禮上，父女倆摟在一起，被北韓國內部分人士形容為「令人不寒而慄」、「已經超越正常父女關係」。報導認為，金主愛的一舉一動已在各方面產生影響，從家庭關係到青年文化都是。

