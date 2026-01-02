金正恩被愛女捧臉親吻！元旦參謁釋接班訊號

▲北韓領導人金正恩跨年夜與妻子李雪主、女兒金主愛出席新年活動。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 北韓領導人金正恩週三、週四攜妻女出席跨年、新年活動，週三跨年夜被官媒《朝中社》拍到13歲的金主愛與父親親密互動「捧臉親吻」的畫面，而元旦則帶著妻女前往錦繡山太陽宮參拜，韓媒分析這是對接班問題釋出重要政治信號。

綜合韓聯社、路透社等外媒報導，北韓平壤五一體育場週三晚間舉行慶祝活動，北韓官媒《朝中社》1日釋出照片，可以看到金主愛坐在父親金正恩、母親李雪主之間，身穿與父親同款的皮革大衣，父女感情相當好，不時牽手、咬耳朵，跨年倒數時，金主愛還雙手捧住金正恩的臉親吻，金正恩也笑的合不攏嘴，李雪主則坐在一旁。

金正恩元旦也依慣例前往錦繡山太陽宮參拜，今年則是金主愛首次陪同父母出席，官媒釋出的照片可以看到，金主愛站在第一排正中間，金正恩、李雪主站在左右，身後則是一眾北韓黨政軍高層。

▲北韓領導人金正恩元旦與妻子李雪主、女兒金主愛前往錦繡山太陽宮參拜。（圖／路透社／達志影像）

錦繡山太陽宮安放金正恩祖父北韓建國者金日成、父親金正日的遺體，被視為象徵北韓體制正統性的場所。金正恩通常會在重要日子與紀念日造訪，2012年執政後，幾乎每年元旦都前往太陽宮參謁，而2018年、2024年和2025年未露面，今年則攜女亮相。有觀點推測，此舉可能傳遞出接班問題方面的重要資訊。朝中社還報道金正恩同日與出席迎新年活動的學生們合影的消息。此舉或意在凸顯金正恩「重視下一代」的形象。

過去三年，金主愛在北韓官媒的曝光率越來越高，這引發了分析家和韓國情報機構的猜測，認為她可能成為韓國第四代領導人。

首爾世宗研究所副所長鄭成長（Cheong Seong-chang）認為，金主愛首次在太陽山公開露面，是金正恩在勞動黨大會召開前的精心策劃，此次大會可能會正式確定金主愛的接班地位。

韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）北韓專家洪敏（譯音，Hong Min）則指出，北韓透過在重大場合中展示金正恩與妻子及女兒同框，塑造出「家庭穩定」的形象。

韓國統一部發言人拒絕回應。一名官員則表示，有鑑於金主愛的年齡，以及目前尚未擔任任何重要職務，政府認為現在就斷定她是接班人還為時過早。

北韓官方至今並未證實金主愛的年齡，但據信她出生於2010年左右。洪敏也指出，據信金主愛剛滿13歲，甚至還沒有到加入北韓勞動黨的年齡，因此公開指定她為接班人幾乎是不可能的。

