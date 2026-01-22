金正恩視察北韓溫泉設施 直闖「女湯」和熟女閒聊

北韓領導人金正恩於本月20日前往鹹鏡北道鏡城郡，出席「溫堡勞動者休養所」的竣工暨驗收活動。（資料照／美聯社）





北韓官方媒體證實，北韓領導人金正恩於本月20日前往鹹鏡北道鏡城郡，出席「溫堡勞動者休養所」的竣工暨驗收活動。該設施位於被指定為天然紀念物的溫堡溫泉區，是北韓目前規模最大的溫泉休養與休閒綜合設施，主要對象為勞動階層民眾。而金正恩直闖女湯，和女客聊天的畫面也公開。

根據《韓聯社》報導，金正恩早在2018年曾親自視察溫堡勞動者休養所，當時嚴厲批評設施老舊、管理鬆散及衛生條件不佳，並下令全面整修，要求將其改建為結合文化、休閒與療養功能的現代化基地。時隔多年再次到訪，金正恩對改建成果表達高度肯定，認為該休養所已轉型為能實質提升人民生活品質的重要公共設施。

此外，北韓官媒《朝中社》也報導，金正恩在此次視察溫堡勞動者休養所期間，為掌握第一手實際運作狀況，進行突擊式檢查，親自走訪多個區域，包括一般不對男性開放的女性浴場空間，當時他親切的與浴湯中的北韓美女閒話家常，這也讓她們害羞不已。報導形容，金正恩此舉是為避免管理層事前準備或隱瞞問題，以確保設施真正符合服務民眾的初衷。

金正恩同時指示，溫堡勞動者休養所將於下月正式對外營運。由於北韓勞動黨第9次代表大會預計於同月召開，外界普遍認為，該項建設成果將被視為政權施政成效之一，並可能在官方宣傳中被大幅凸顯。

而金正恩近日在多項視察行程中，對不同單位採取「賞罰並行」的作法。韓聯社分析指出，此舉意在強化官僚體系的緊張感與紀律性。就在視察溫堡休養所前一天，金正恩出席鹹鏡南道鹹興市「龍城機械聯合企業所」第一期現代化工程竣工典禮時，公開批評相關內閣官員工作失職，並當場撤換負責該工程的副總理楊勝虎。

在完成全面檢查後，金正恩表示，整體空間規劃兼顧實用性與美感，建築設計也與周邊自然環境達到良好融合，最終裁定工程通過驗收，並主持啟用相關儀式。北韓媒體強調，從大型工業設施到民眾日常休養場所，最高領導人皆親自過問，展現其對經濟建設與民生議題的高度關注。

