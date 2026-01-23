金正恩視察女湯笑嘻嘻！男湯畫面曝光 網稱「差別太大」

即時中心／林韋慈報導

北韓官方媒體朝鮮中央通訊社（KCNA）日前公布最高領導人金正恩前往咸鏡北道視察溫泉設施的相關影像，然而照片曝光後，卻在國際社群平台引發熱議，包含台灣等國外網友直呼「差別太大了」。

根據北韓官媒《朝中社》報導，金正恩於近日前往咸鏡北道的「溫堡勞動者休養所」視察，並出席竣工儀式。該處為北韓目前規模最大的溫泉休養設施。金正恩在2018年時曾親自前往視察工程進度，當時不僅要求全面翻修，還曾嚴厲批評管理不善。經過多年整修後，溫堡勞動者休養所已轉型為高規格溫泉設施。金正恩20日除出席竣工儀式外，也實地視察試營運狀況，該設施預計自下月起正式對外營運。

不過，北韓官方釋出的多張照片卻意外成為討論焦點，其中包括金正恩觀看女湯泡澡畫面、面露笑容的照片，與他在男湯視察時神情嚴肅的模樣形成鮮明對比。有網友形容「一個嘻嘻，一個不嘻嘻」，引發熱烈討論。

有台灣網友直呼畫面「相當尷尬」，日本網友則形容這是「北韓媒體發布的極度瘋狂照片」，並指出金正恩在視察男湯時「顯然沒有那麼興奮」。









