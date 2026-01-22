金正恩視察女湯「笑容藏不住」！畫面全曝光 網調侃：原來是重口味

國際中心／彭淇昀報導

北韓最高領導人金正恩20日前往咸鏡北道鏡城郡，視察全面翻修後的「溫堡勞動者休養所」，不僅對煥然一新的溫泉設施給予高度肯定，還親自出席竣工儀式。這也是他繼2018年之後，再度造訪這處曾被他痛批「管理混亂、環境骯髒」的溫泉休養設施。

金正恩20日前往咸鏡北道鏡城郡，視察全面翻修後的「溫堡勞動者休養所」，並親自出席竣工儀式。（圖／翻攝自朝中社）

根據北韓官媒《朝中社》報導，溫堡勞動者休養所座落於被列為天然紀念物的溫堡溫泉區，是北韓最大規模的溫泉休養基地。金正恩在視察時表示，翻修後的整體配置兼顧實用性與美感，建築與周遭自然景觀相互呼應，與他2018年來訪時所見的景象形成強烈對比。

據報導稱，此次整建工程不僅升級硬體設備，也加入文化與休閒元素。金正恩在巡視過程中對施工與改建團隊表達肯定，形容該休養所已成為「可為人民提供優質休養服務的據點」，並指示相關單位在完成試營運後，預計於下月正式對外開放。

官方釋出一組照片，金正恩視察女湯「笑容藏不住」。（圖／翻攝自朝中社）

不過，比起官方的讚美詞彙，網路上更熱烈討論的反倒是官媒釋出的視察照片。有網友發現，金正恩在參觀女湯區域時神情顯得格外投入，臉上笑容藏不住，畫面曝光後立刻引發各種「腦補」。

不少網友留言狂酸，「原來金正恩重口味」、「這笑容也太意味深長了吧」、「恩恩是不是太開心」、「怎麼偏偏挑女湯視察」、「第一夫人看了會不會不太高興」，甚至有人調侃，「在南韓誤闖女廁可能直接被抓，北韓卻是最高領導親自巡場」。

金正恩表示，預計於下月正式對外開放。（圖／翻攝自朝中社）

外界也注意到，溫堡勞動者休養所的完工與試營運時程，恰好與北韓朝鮮勞動黨即將召開的重要黨代表大會時間相近，推測當局藉由高調公開建設成果，強化政績宣傳意味。整起視察行程，既展現北韓持續投入文化休閒建設的一面，也意外成為網友熱議的另類話題焦點。

