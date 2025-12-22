金正恩視察幹部「卻狂抖腳」！原因曝光官員慘被罵翻

國際中心／李筱舲報導



北韓最高領導人金正恩近日出席平安北道龜城市醫院竣工典禮，從上午一路視察至傍晚，進行長達約 9 小時的現地指導。據悉，此次陪同的多數幹部年齡約在 70 歲上下，他們攜帶厚重的筆記本，被迫站著記錄領導人的每一句話，即便身心俱疲，也不敢表現出絲毫不適。





金正恩9小時「地獄視察」讓7旬幹部腿軟…外媒曝：若答不出問題就完了！

金正恩近日赴平安北道龜城市醫院視察，從早到晚且高壓的行程，讓隨行的七旬幹部感到疲勞與緊繃。（示意圖／民視資料照）

據外媒報導，金正恩於當日 9 時抵達平安北道龜城市醫院，直到下午 6 時前後才離開。他一邊聽取醫療設備與營運體系的詳細報告，一邊走遍院內各個角落視察。金正恩的現地指導風格向來強勢，外媒以「萬字人格」形容他，若現場官員回答不夠周全或未達期待，除了當場斥責幹部之外，最嚴重的可能「小命不保」。此次隨行的多名高層幹部多為七旬年長官員，由於整日站立記錄指示內容，承受高度的身心壓力；隨著視察時間拉長，陪同幹部的疲勞與緊繃情緒也隨之加劇。

金正恩9小時「地獄視察」7旬幹部超抖！「翹2郎腿訓斥官員」畫面流出…

金正恩與官員互動常以雙手往後擺的高傲姿態、或是坐姿在訓斥幹部，展現強勢又霸道的領導風格。（圖／翻攝Youtube頻道《高英起チャンネル》）

外媒另外分享一支金正恩與官員互動的影片，畫面中可見金正恩一展高姿態，將雙手往後擺，甚至坐在椅子上翹著二郎腿訓斥幹部；而幹部們則是雙手緊貼兩腿，拼命的做筆記，想辦法將領導的叮嚀全都記下，從互動中能看出金正恩的領導風格霸道且強勢。據了解，金正恩正為2026年朝鮮勞動黨第9次代表大會推動政績工程，各地工廠、醫院與住宅建設被迫趕工，過度動員與嚴苛勞動已成常態，使基層員工疲勞與不滿持續累積。若出現問題，責任往往由幹部承擔；這群北韓高齡官員長期處在高壓統治與問責風險之下，身心早已疲憊，卻也是最難以退場的一群。

原文出處：金正恩9小時視察幹部「卻狂抖腳」原因曝 「翹2郎腿訓官員」畫面流出

