金正恩視察打擊主力 讚新型火箭發射器有能力「殲敵」

北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(30日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)視察了一處生產新型多管火箭發射器的工廠，並讚揚這套武器系統有能力「殲滅敵人」。

在這次視察的前一天，平壤表示已試射2枚戰略長程巡弋飛彈，藉此展現北韓對抗外國威脅的「戰鬥準備」。

報導指出，在北韓飛彈計畫的高層官員陪同下，金正恩表示，這種新型武器系統將成為北韓軍隊的「主要攻擊手段」。

金正恩說，這種新型多管火箭系統是「超強武器系統，能藉由高度的精確性與殺傷力精準無誤地殲滅敵人」。報導並補充說，這項系統將在「軍事行動中大量用來進行集中火力的攻擊」。

北韓在技術上和南韓仍處於交戰狀態，分析人士長期以來認為，一旦朝鮮半島爆發衝突，北韓龐大的大砲軍火將成為它的戰略核心。

根據美國智庫蘭德公司(RAND)2020年的一項研究估計，一旦鎖定南韓首都首爾這類的主要人口中心，北韓的砲兵系統光是1小時就能造成1萬人的傷亡。

平壤近年來也大幅增加飛彈試射。分析人士表示，此舉旨在增進精準打擊能力來挑戰美國與南韓，並在可能對俄羅斯出口武器之前進行測試。 (編輯:柳向華)