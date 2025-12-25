金正恩視察核潛艦 向美韓示威

記者賴韋廷／綜合報導

南韓「韓聯社」報導，北韓官媒25日公布照片，證實領導人金正恩近日視察首艘核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）建造進度；由於南韓24日甫宣布與美方達成建造核潛艦協議，因此各方研判北韓此舉意在示威、聲張核武建軍路線不變。

「韓聯社」引述北韓官媒《北韓中央通信社》報導，指出金正恩疑似於19日，在其女金朱愛、妻子李雪主和多名軍方及軍工單位高層陪同下，前往某處工廠視察新型潛艦建造工程，並親自聽取進度簡報；由於其艦體寬大、擁有超大體積帆罩，因此各方推斷，其可能配備具搭載核彈頭能力的潛射彈道飛彈（SLBM）或潛射巡弋飛彈（SLCM），不過北韓官方僅稱該艦排水量達8700噸，但未透露其他細節。

由於南韓國家安保室室長魏聖洛24日才發表聲明，表示已和美國政府達成共識，將就南韓建造配備傳統武器的核動力潛艦另行簽署協議；因此，金正恩也發表強硬談話，除片面聲稱美韓協議「破壞朝鮮半島軍事平衡」，還極力拒斥核立場、並宣示將繼續發展核武、推動軍備戰略規畫，藉由增建驅逐艦與核潛艦等各式先進艦艇，加速推動北韓海軍戰力現代化。

報導則說，這是北韓繼今年3月宣布建造核動力彈道飛彈潛艦之後，首度完整公開新型潛艦整體外貌；南韓軍方初步分析認為，北韓此舉意在宣示自身具備核武打擊能力，藉此向美韓「無核化」政策示威。

金正恩視察該國首艘核動力彈道飛彈潛艦建造情形，可能加劇朝鮮半島的軍備競爭情勢。（達志影像／美聯社）