金正恩視察溫泉池，看女生出浴笑開懷。圖／翻自《朝中社》

北韓官方在本月21日公布最高領導人金正恩，於20日前往咸鏡北道視察一處溫泉設施的相關影像，不過許多外國網友看到照片後，紛紛表示吃驚，並引發討論。

據北韓《朝中社》報導，金正恩前往咸鏡北道的溫堡勞動者休養所進行視察，並參加竣工儀式。此處「溫堡勞動者休養所」，是北韓最大規模溫泉休養設施，金正恩曾在2018年前往視察工程進度並進行指導，要求重新裝修改造成綜合文化休養基地，當時金正恩還曾經嚴厲批評此處管理不到位、設施骯髒不衛生。

如今設施在改造後，已經成為高級的泡溫泉設施，20日金正恩參加溫堡休養所的竣工儀式，並視察試營運狀況，溫堡休養所預計從下月起正式運營。

不過官方公布一系列照片，包括金正恩看大媽等女性出浴泡溫泉，金正恩笑開懷，隨即引發網友們「想入非非」討論。網友們就直呼：「原來金正恩重口味！」、「大媽想被臨幸？」、「對不起，我也笑了。」、「這張圖李雪主（金正恩妻子）看了會生氣吧！」、「金正恩笑得很猥褻ㄟ。」

金正恩看大媽出浴。圖／翻自《朝中社》

金正恩視察男湯。圖／翻自《朝中社》

但金正恩也有狠心的一面！

金正恩日前在一座工廠竣工儀式上，不滿負責工程的副總理楊勝虎的表現，稱他是「不負責任、粗魯無能的領導幹部」，當場將他撤職。金正恩同時還批評前內閣總理金德訓及其他政策指導官員，指他們「失職怠惰、充當旁觀者」、「應當深刻反省」。由於金德訓自上月第8屆勞動黨中央委員會第13次全會後，便未再公開露面，因此外界推測他可能已遭處分。



