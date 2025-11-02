金正恩視察特戰部隊 宣示推動軍事改革

記者賴名倫／綜合報導

南韓「韓聯社」報導，北韓領導人金正恩1日視察朝鮮人民軍第11軍指揮部，宣示強化特戰部隊力量將列為重要任務，還罕見表態將推動軍方組織機構改革，強化北韓軍隊中樞核心力量，示威意味十分濃厚。

北韓第11軍部隊被稱為「暴風軍團」，曾於去年派遣官兵赴俄羅斯庫斯克州，參與烏俄戰事並學習先進裝備技術，單位前身更曾於1968年1月發動「青瓦台襲擊事件」、派遣31名官兵跨越「非軍事區」（DMZ），意圖行刺時任南韓總統朴正熙，被視為北韓最精銳特戰部隊；而金正恩也在對官兵發表談話，表明將把強化特戰力量作為戰略方針與主要任務規劃，並宣布勞動黨中央軍事委員會將著手評估組織機構調整計畫，凸顯北韓可能會啟動新一波軍事改革。

報導分析，由於近日正逢南韓總統李在明於「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）期間，會晤中共領導人習近平，因此不排除北韓藉此次視察對外示威；而北韓外務省副部長朴明浩也發表聲明，批判峰會提及的無核化原則構想，並揚言將持續發展核武，維持對周圍國家的嚇阻能力。

金正恩（中）1日視察北韓特戰部隊，並聲稱有意啟動軍事機構組織改革，引發關注。（達志影像／路透社）