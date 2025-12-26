金正恩視察笑咪咪！北韓8700噸級核潛艇現身 下令飛彈擴產恐為長期援俄做準備

北韓領導人金正恩近日接連視察海軍造船廠與重要軍需工廠。（翻攝自朝中社）

北韓領導人金正恩近日接連視察海軍造船廠與重要軍需工廠，高調展示其最新的國防武力建設成果。北韓官方媒體朝鮮中央通訊社證實，金正恩昨（25日）親自前往現場視導正在建造中的8,700噸級核動力戰略導向飛彈潛艇，這也是該型先進戰略武器首度正式對外揭露。金正恩在視察中強調，核潛艇是確保國家主權不可逆轉的「核盾牌」，更是黨大會確定的核心任務，必須在海軍現代化的方針下全力推進。

在視察過程中，金正恩特別針對區域局勢發表強硬談話，指名抨擊近期南韓與美國達成的核潛艇開發協議，認為此舉嚴重侵害北韓的海上主權，並將此視為必須正面應對的安全威脅。他主張北韓的國防政策是建立在最強攻擊力之上的防禦體系，面對當前負面的安全環境，加速海軍核武裝化是迫在眉睫且不可或缺的選擇。

廣告 廣告

8,700噸級核動力戰略導向飛彈潛艇，首度正式對外揭露。（翻攝自朝中社）

除了核潛艇外，金正恩也提到正在建造中的攻擊型驅逐艦將與潛艇部隊結合，使北韓艦隊的戰鬥力產生飛躍性的提升，確保在敵人企圖採取軍事行動時，能給予毫不留情的報復打擊。

今（26日）金正恩轉往重要軍需工廠了解第四季飛彈與砲彈的生產實況。《韓聯社》指出，北韓官方發布的照片中赫然出現了被稱為「北韓版伊斯坎德爾」的KN-23短程彈道飛彈。金正恩對2025年國防五年計畫的執行成果表示肯定，但同時下令2026年的生產計畫必須朝向「發展性」方向進一步上調，要求相關部門擴大總體生產能力，並規劃建設全新的現代化工廠以滿足日益增長的作戰需求。

外界分析認為，金正恩此時密集視導彈藥與飛彈生產線，更與烏克蘭戰爭背景下俄羅斯對軍火的迫切需求息息相關。（翻攝自朝中社）

外界分析認為，金正恩此時密集視導彈藥與飛彈生產線，不僅是為了因應朝鮮半島的局勢，更與烏克蘭戰爭背景下俄羅斯對軍火的迫切需求息息相關。透過擴大產能與現代化計畫，北韓不僅能強化自身的戰爭嚇阻力，也為未來持續向俄羅斯供應武器做長遠布局。

此外，金正恩當天還深入了解了研發中的「水下祕密武器」，並提出海軍武力重組與創設新部隊的戰略構想，專家分析，北韓正在試圖構建一個包含水面驅逐艦、水下核潛艇及無人潛航器在內的全方位海上打擊體系，以抵銷美軍在亞太地區的優勢。

金正恩最後強硬表示，任何侵犯北韓戰略主權的行為都將付出代價。分析指出，隨著北韓將生產重心轉向大規模自動化，未來朝鮮半島的軍備競賽恐將進一步升溫。

金正恩最後強硬表示，任何侵犯北韓戰略主權的行為都將付出代價。（翻攝自朝中社）

更多鏡週刊報導

南韓前總統尹錫悅慘了！涉妨礙公務執行等罪 特檢組求刑10年

反統戰滲透！政院拍板將修法 立委赴中須許可「違者最高罰千萬」

冬天泡湯會提高猝死風險！ 醫師曝5種最危險行為