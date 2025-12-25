金正恩視察飛彈試射與核潛艦工程 批南韓核潛艦計畫加劇區域不穩定

2025年12月25日，北韓官媒公布照片，領導人金正恩視察一艘8700噸核動力潛艦的建造工程，日期與地點未公布。朝中社／路透社



北韓官媒朝中社（KCNA）週四（12/25）報導，北韓領導人金正恩近日親自視察並督導一枚長程地對空飛彈試射，也視察了一艘核動力潛艦的建造工程。他警告南韓的核動力潛艦計畫將「加劇區域不穩定」，且對北韓國家安全構成威脅。

根據路透社、韓聯社，北韓官媒朝鮮中央通訊社（KCNA）週四報導，金正恩週三（12/24）在東岸視察一枚長程地對空飛彈試射。這次試射是要評估北韓研發新型高空飛彈的技術。試射的飛彈擊中約200公里外的空中目標。

廣告 廣告

朝中社報導稱，金正恩也在另一處地點視察一艘8700噸級「戰略飛彈核動力潛艦」的建造工程。朝中社並未說明視察時間與地點。

報導稱，這項潛艦計畫是北韓勞動黨推動海軍現代化的一環，屬於強化國防能力的五大核心政策之一。

金正恩視察潛艦計畫時發表談話，宣稱在「當前世界絕非和平」的情勢下，全面發展核能力與推動海軍現代化不僅必要，且無可避免。

他也宣稱，南韓在美國同意下推動發展核動力潛艦，將進一步加劇朝鮮半島緊張局勢，且對北韓國家安全構成風險，因此北韓「必須反制」。

金正恩還宣稱，北韓的核武力量是要「永久確保國家的和平環境與絕對安全」，並稱建造中的新型核動力潛艦是「戰爭威懾層級上的劃時代重大轉變」。

北韓是在3月間對外公開戰略飛彈核動力潛艦的研發計畫，宣稱是黨代表大會的決定。

金正恩表示，目前正在建造的攻擊型驅逐艦與核動力潛艦，將使北韓艦隊的作戰能力「飛躍式提升」。他矢言將「提高並擴大各類水面與水下軍艦的建造速度與規模，並配備各種進攻性武器系統」。

朝中社也發表聲明，批評美國核動力潛艦近日進入南韓港口，形容此舉是「升高朝鮮半島及區域軍事緊張情勢的行為」。

南韓海軍先前宣布，美國核動力潛艦「格林維爾號」（USS Greeneville）在週二抵達釜山港，供官兵休假並補給物資。

北韓本週稍早也指控日本已展現出擁核意圖，並稱是受到南韓將建造核動力潛艦的激勵。

更多太報報導

委內瑞拉經濟崩潰倒數？傳白宮令美軍連2月「隔離」石油進出

川普力挺親台候選人當選宏都拉斯總統 國會議長拒承認斥「選舉政變」

【一文看懂】加入歐盟、安全保障、戰後復興 一窺美烏版「20點計畫」內容