金正恩視察「看美女泡澡」畫面流出 臉部表情失守挨酸：相當詭譎

北韓領導人金正恩的女兒捧爸爸臉頰親吻舉動，掀起關注後，金正恩20日赴咸鏡北道鏡城郡的溫堡勞動者休養所進行視察時，再因北韓官媒釋出的相片，讓大票網友直喊「相當詭譎」。

根據北韓官媒《朝中社》報導，金正恩20日前往北韓最大規模的溫泉休養設施，視察過程大讚「每個區域都安排得實用且和諧，建築與周邊自然環境相互融合」。事實上，金正恩2018年到訪時，批評設施的營運與衛生環境提出嚴厲批評，並下令進行全面改造。

溫堡勞動者休養所此次翻新後，不僅在設施與環境上進行提升，還強調結合文化與休閒功能，讓金正恩表達對改建單位的肯定，「看到這樣成為人民優良休養服務基地的休養所，深感欣慰」，並指示完成設備試營運後，於下月正式開業。

北韓領導人金正恩視察女湯被南韓網友批評。（翻攝自朝中社）

不過引發韓網關注的是北韓官媒釋出的照片，金正恩視察女湯時，似乎難掩臉上興奮的表情，且眼神跟嘴角的逐漸母湯，照片一曝光，讓大票網友批評，「難道是想要學曹操臨幸大媽」「金正恩也笑得太猥褻了吧」「北韓第一夫人李雪主非常火大」「淫蕩的傢伙，為什麼偏偏視察女湯」「我國（南韓）男生只要一不小心闖進女廁，就會被當成是性騷犯，但恩恩卻能隨意闖入欣賞」。

