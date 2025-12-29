金正恩視導巡弋飛彈試射 向美韓示威目的濃厚

記者賴韋廷／綜合報導

北韓官媒29日公布領導人金正恩視導巡弋飛彈試射訓練消息，並宣稱相關射擊均命中目標，顯示北韓仍積極發展遠程核武投射能力，持續威脅區域穩定。南韓聯合參謀本部強調，對相關情形均有掌握，並與美國合作分析飛彈參數。

「日本放送協會」（NHK）引述北韓官媒《勞動新聞》報導，北韓於28日在西部的黃海海域進行戰略巡弋飛彈試射，公開的畫面顯示飛彈成功命中目標建築。金正恩也親自到場督導演訓，並對訓練結果表示滿意，他聲稱檢驗核武投射能力的各項環節，能有效強化「自衛能力」，向美韓示威的目的濃厚。

相關報導分析，此次試射的飛彈相較於2023年9月發射的飛彈飛行時間更久，其飛行距離可能超過2千公里，推測可能是「箭矢1型」巡弋飛彈的改良型號，意在彰顯北韓具備對日本全境實施打擊的能力。南韓聯合參謀本部強調，在與美國密切合作之下，韓軍已提前掌握相關動態，並透過聯合情監偵手段收集相關武器參數加以分析。

金正恩上週高調視察新型8700噸核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）建造情形，該艦可能配備可搭載核彈頭的潛射彈道飛彈（SLBM）或潛射巡弋飛彈（SLCM），顯示北韓全力推動核武計畫，意圖干擾朝鮮半島局勢。

北韓試射戰略巡弋飛彈，顯示其積極發展核武投射能力，持續威脅區域穩定。（達志影像／美聯社）