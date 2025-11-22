金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
記者柯雅涵／報導
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。
北韓領導人金正恩2011年掌權以來，以駭人手段處決異己時有所聞，現在又有重量級脫北者出面揭露恐怖內幕。
他是2019年逃亡到南韓的前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐，為新書接受日媒專訪，揭開極權王朝高層的金流、鬥爭和殘酷統治。
前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐：「當時金正恩對國家運作一無所知，結果導致金正恩的金脈枯竭，張成澤的金脈暴增，引起極大不滿。」
金正恩初掌權之際，因根基未穩心理壓力大，加上對前朝舊臣不信任，因此大舉清理門戶。
南韓SBS新聞記者：「2013年12月金正恩的姑丈張成澤，以叛國與腐敗罪名遭處決。」
而劉現祐之所以能掌握北韓內幕，是因為他的岳父全日春擔任勞動黨39號室室長，能接觸金氏王朝核心機密，劉現祐提到金正恩在與全日春等高官一場密室餐敘中，主動提到處死張成澤的理由，語氣冰冷內容血腥，強調選擇酷刑是為了「震懾全體幹部」，他提到金正恩還表示張成澤是「毫無忠誠度的奸臣」，忍無可忍才將他處死。
CNN記者：「這顯示金正恩似乎比他的父親以及祖父更加殘暴，即使是家人也能處以極刑。」
張成澤的死法不得而知，從火刑、斬首 到盛傳最殘忍的「犬決」，劉現祐這段敘述雖無法證實是否真是「犬決」，卻也印證了伴君如伴虎的高壓恐怖氛圍，而如今站在金正恩身邊的人大概也如履薄冰，唯恐淪為下一個被血腥處決的主角。
更多三立新聞網報導
獨家／中國觀光客拒赴日 瀨上剛：氣質低、本來就不歡迎
親揭「跟川普溝通訣竅」 黃仁勳：他其實擅於傾聽
共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 中國拒絕
預言中日關係「持續升溫」開戰機率曝 學者建議台灣可做1事
其他人也在看
梅根再犯皇家規範！房內僅3人卻要「報完整頭銜」
國際中心／尤乃妍報導英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）登美版《Harper's BAZAAR》封面，並接受專訪。美國作家凱特琳格林尼吉（Kaitlyn Greenidge）提到在採訪時，管家竟在僅有三人的房間內高喊梅根完整頭銜，場面尷尬再次掀起討論。民視 ・ 18 小時前
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
2019年9月逃亡至南韓的前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐（53歲），本月由東亞日報出版新書《金正恩的秘密金庫》，首次系統性揭露北韓最高層的權力與財務運作。劉接受日本《朝日新聞》專訪，從羅曼史般的「金氏家族私生活」到殘酷的恐怖統治，都以親身經驗細述其間真相。聯合新聞網 ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 23 小時前
叛逃官員爆料！金正恩「血腥清洗」高層 犬決姑丈內幕曝
關於金正恩的極權北韓王朝，一名逃亡至南韓的前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐（53歲），透過新書《金正恩的秘密金庫》，首度系統性揭露北韓最高權力核心的運作方式、金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決內幕，內容一出再度引起外界好奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 8 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
才來台不久！AV女優檢測出「梅毒偽陽性」 崩潰宣布停工
（記者洪承恩／綜合報導）44歲的日本熟女系AV女優武藤彩香（武藤あやか）日前才剛來台與粉絲近距離互動，沒想到1 […]引新聞 ・ 22 小時前
鄭麗文沒那麼笨！吳崑玉揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌近期剛會面完，外界對於藍白在2026、2028是否能合仍有疑問。政治評論員吳崑玉說，鄭麗文清楚民眾黨的狀況、沒那麼笨，會跟黃國昌見面是在應付黨內部分聲音；他也說，黃喊2026就要聯合政府，這就是在討「副市長」的職位，「你還不可憐他一下嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 18 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
內幕／卓榮泰討救兵沒用 韓國瑜不會再幫忙
[NOWnews今日新聞]行政、立法兩院因《財政收支劃分法》槓上，加上明年度總預算卡關，迄今仍未付委審查，行政院長卓榮泰找上立法院長韓國瑜協調，希望韓國瑜再度出面協助化解僵局，不過與韓國瑜熟識的藍委透...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
不演了？再嗆澤連斯基「沒籌碼」川普逼割地限武：總有一天得接受
[Newtalk新聞] 俄羅斯持續侵犯烏克蘭之際，美國總統川普（Donald Trump）近期連番強壓烏克蘭，公開點名基輔必須盡快接受華府主導的28點和平方案，還設下一週期限。川普重申，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）沒有牌可以打，若不滿意提案，烏俄戰爭只能繼續打下去，總有一天「他得接受一些他一直不願意接受的東西。」 川普21日下午在白宮表示，冬天逼近、戰線傷亡飆升，再加上烏克蘭多座能源設施遭到密集攻擊，所有跡象都說明戰爭必須趕快結束。川普指出：「我們已經有一份計畫。現在發生的事情真的很可怕。我們有一條通往和平的方法──或者至少我們認為有。」川普接著說：「他（澤倫斯基）最後必須喜歡這份計畫，如果不喜歡……那他們大概就只能繼續打下去吧。」 川普回憶，在今年2月於橢圓形辦公室會面的場景時就告訴澤連斯基，烏克蘭「沒有足夠的籌碼」讓戰爭完全照他的條件終結，總有一天「他得接受一些他一直不願意接受的事情。」川普指稱：「我認為他（澤連斯基）一年前、甚至兩年前就應該達成協議。最好的協議其實是戰爭根本不該開始。」 川普支持的28點俄烏和平計畫要求烏克蘭將東部頓巴斯（Donba新頭殼 ・ 20 小時前
新北市綠營能翻盤？蘇巧慧當選關鍵是這人
[NOWnews今日新聞]2026年縣市長選舉明年就要登場，民進黨確定派出立委蘇巧慧出征，角逐新北市長寶座，而國民黨、民眾黨則因合作關係，還沒有確定人選。但藍營呼聲高的是台北市副市長李四川，新北市副市...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
新／才稱28點計畫非川普政府立場 盧比歐事後又發文：是美國起草的
美俄商討並釋出的俄烏28點和平計畫，被認為太過偏袒俄羅斯，順應俄羅斯總統普丁的胃口，被烏克蘭是為「喪權辱國」方案，川普甚至曾強硬表示要烏克蘭「一周內」吞下該方案，否則可能要對烏克蘭縮減軍援。面對外界一片譁然，美媒報導指，美國國會議員22日也表示，國務卿盧比歐已向他們保證，這份28點計畫不代表川普立場，還稱「這份28點計畫不代表川普立場，還稱「這是俄羅斯的提案」，似乎想藉由與這份計畫保持距離。三立新聞網 setn.com ・ 19 分鐘前
巴西前總統波索納洛破壞電子腳鐐遭拘留 引政治爭議
（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌破壞電子監控腳鐐，今天清晨在首都巴西利亞被聯邦警察逮捕，最高法院大法官莫瑞斯撤銷其居家監禁，改為預防性拘留，引發宗教自由與政治迫害爭議。中央社 ・ 4 小時前
暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導昨（22）日是國民革命高級將領黃百韜殉國紀念日，賴清德也在臉書表達緬懷之意，他文中強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為諷刺先前祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23）日上午出席「雲林口湖健走、步步口福」活動前受訪時回應了！民視 ・ 39 分鐘前
金正恩姑丈昔遭「犬決」嚇壞國際？北韓叛逃外交官揭恐怖內幕
2019年逃亡至南韓的北韓前外交官劉現祐，近日出書揭露北韓領袖金正恩統治內幕，他表示，金正恩曾自曝為何處決其姑父、當時北韓「第二號人物」張成澤，是因為張是「叛徒」，殘酷處決是為「震懾全體高層幹部」。中天新聞網 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前