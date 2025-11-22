金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕

記者柯雅涵／報導

北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。

圖為北韓領導金正恩。（圖／翻攝自推特）

北韓領導人金正恩2011年掌權以來，以駭人手段處決異己時有所聞，現在又有重量級脫北者出面揭露恐怖內幕。

他是2019年逃亡到南韓的前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐，為新書接受日媒專訪，揭開極權王朝高層的金流、鬥爭和殘酷統治。

前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐：「當時金正恩對國家運作一無所知，結果導致金正恩的金脈枯竭，張成澤的金脈暴增，引起極大不滿。」

金正恩初掌權之際，因根基未穩心理壓力大，加上對前朝舊臣不信任，因此大舉清理門戶。

南韓SBS新聞記者：「2013年12月金正恩的姑丈張成澤，以叛國與腐敗罪名遭處決。」

而劉現祐之所以能掌握北韓內幕，是因為他的岳父全日春擔任勞動黨39號室室長，能接觸金氏王朝核心機密，劉現祐提到金正恩在與全日春等高官一場密室餐敘中，主動提到處死張成澤的理由，語氣冰冷內容血腥，強調選擇酷刑是為了「震懾全體幹部」，他提到金正恩還表示張成澤是「毫無忠誠度的奸臣」，忍無可忍才將他處死。

CNN記者：「這顯示金正恩似乎比他的父親以及祖父更加殘暴，即使是家人也能處以極刑。」

張成澤的死法不得而知，從火刑、斬首 到盛傳最殘忍的「犬決」，劉現祐這段敘述雖無法證實是否真是「犬決」，卻也印證了伴君如伴虎的高壓恐怖氛圍，而如今站在金正恩身邊的人大概也如履薄冰，唯恐淪為下一個被血腥處決的主角。

