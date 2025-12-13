金正恩蹲下擁抱斷腿士兵 親迎赴俄工兵返國

金正恩 12 日在平壤出席歡迎儀式，迎接一支完成俄羅斯任務後返國的朝鮮人民軍（KPA）第 528 工兵團。 圖：翻攝自朝中社

[Newtalk新聞] 北韓持續高調宣傳參與俄烏戰爭的相關行動。北韓領導人金正恩 12 日在平壤出席歡迎儀式，迎接一支完成俄羅斯任務後返國的朝鮮人民軍（KPA）第 528 工兵團，並在現場蹲下擁抱一名腿部受傷、坐在輪椅上的士兵，引發關注。

金正恩加強對內宣傳北韓協助出兵烏克蘭，金正恩出席迎接返朝士兵活動。 圖：翻攝自朝中社

根據《朝中社》報導，第 528 工兵團於為期 120 天的海外部署後返國，該部隊於 8 月初被派往俄羅斯，在俄烏戰爭期間於俄羅斯庫斯克地區執行作戰與工程相關任務，行動係依照朝鮮勞動黨指示進行。官媒釋出的畫面顯示，身穿軍服的官兵自飛機走下，現場聚集大批軍官、黨政人員與民眾迎接，金正恩逐一向官兵致意，並特別關懷傷兵。

金正恩單膝下跪，爲 9 名在烏俄戰場上陣亡的戰士哀悼。 圖：翻攝自朝中社

報導指出，金正恩在致詞中讚揚該部隊展現「英雄般的行為」與「集體英雄主義」，稱官兵在戰鬥條件下完成高風險任務，展現對黨與國家的忠誠，同時肯定其政治思想教育、紀律與團結精神。

金正恩也提到，此次任務期間共有 9 名士兵死亡，形容這是「令人心碎的損失」，並宣布將頒授第 528 工兵團「自由與獨立勳章」， 9 名陣亡士兵則將被追授「朝鮮民主主義人民共和國英雄」等國家級榮譽。

