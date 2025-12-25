金正恩釋出訊號 北韓未來5年持續發展飛彈

北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(26日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)在今年最後一季視察主要的軍火企業時釋出訊號，北韓將在未來5年持續發展飛彈。

根據這項報導，金正恩表示，北韓的飛彈和砲彈生產部門對提高戰爭威懾至關重要。而金正恩已批准主要軍火企業現代化的文件草案，並將在預計2026年初召開的北韓勞動黨全國代表大會中提出，這項會議將制定北韓未來5年的發展計畫。

在今天的報導之前，北韓官媒25日指出，金正恩帶著他的女兒視察了一艘排水量8700噸、可發射地對空飛彈的核動力潛艦興建工程，但未說明他視察的具體地點及日期。

此外，金正恩也在靠近東部海岸的一處發射場，監看一枚長程地對空飛彈試射。