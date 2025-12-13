金正恩高規格迎接！讚北韓赴俄工兵創造奇蹟

▲北韓領導人金正恩12日接見一支從俄羅斯完成任務後返國的北韓工兵部隊，金正恩展現親切姿態，蹲下來擁抱坐在輪椅上的士兵，並大讚北韓工兵創造奇蹟。（圖／翻攝自朝中社）

[NOWnews今日新聞] 北韓領導人金正恩12日接見一支從俄羅斯完成任務後返國的北韓工兵部隊，金正恩展現親切姿態，蹲下來擁抱坐在輪椅上的士兵，並大讚北韓工兵創造奇蹟，「將大片危險區域轉變為安全可靠的地帶」，這也是金正恩罕見提及北韓部隊在俄烏戰爭中承擔的具體任務。

綜合《朝中社》報導，金正恩在平壤替朝鮮人民軍（KPA）第528工兵團舉行隆重的歸國歡迎儀式，金正恩表示，528工兵團於5月底組建，8月初就奔赴俄羅斯庫爾斯克州前線，出色地完成工兵任務，「建樹赫赫殊勳」。

▲金正恩在平壤替朝鮮人民軍（KPA）第528工兵團舉行隆重的歸國歡迎儀式。（圖／翻攝自朝中社）

金正恩大讚工兵團憑藉著英勇精神和專業能力，將廣大危險地區僅在不到三個月的短暫時間內，轉變成安全地帶，創造出驚人奇跡，「是全體官兵通過一致奮鬥爭取的集體英雄主義之結晶」。

金正恩形容工兵團在戰場與死神打交道，受到信念和意志的考驗，在嚴酷的戰鬥環境中，「毫不動搖，從不猶豫，每個人始終勇猛果敢，恪盡職守」。另外，金正恩還特別提到工兵團在前線不忘舉行文藝演出，高唱革命歌曲，「利用掃雷工作的休息時間朗誦自己創作的詩或撰寫寄給家鄉的信，這些情景讓我深受感動」。

金正恩也當場宣布替9位殉職士兵授勳，並頒授528工兵團「自由與獨立勳章」，以表達感謝和崇高敬意。金正恩更強調，北韓士兵無窮盡的精神力量是其他任何國家的軍隊所不具備的，「西方的武裝歹徒即使裝備再先進的尖端武器，也對付不了具有無窮盡精神力量的革命軍隊」。

