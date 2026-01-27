金正恩：勞動黨大會公布「下階段」核威懾計畫

北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(28日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)宣布，將在即將召開的執政黨代表大會上，揭示發展北韓核威懾力的「下階段計畫」。

北韓執政黨勞動黨第九次代表大會將在未來數週登場，這將是5年來的首次舉行。

報導引述金正恩在視察彈道飛彈試射時的談話指出，這場會議「將闡明進一步提升這個國家核戰威懾力的下階段計畫」。

南韓國防情報本部去年底曾發布報告指出，北韓持續提升及擴張核能力，正致力擴張寧邊(Yongbyon)等地的鈾濃縮設施，以確保擁有更多核物質、並打造可生產多種且大量核彈頭的設施。

根據韓聯社報導，南韓當局普遍預測，北韓勞動黨第九次代表大會很可能在2月初或2月中旬舉行。