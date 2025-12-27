金正恩「實質幕僚長」驚傳逝世！ 「川金會總舵手」金昌善死因成謎

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

被譽為北韓最高領導人金正恩「貼身執事」的幹部金昌善驚傳逝世，北韓官媒《朝中社》昨（26）日證實此消息，並表示金正恩已於前一日親自致送花圈表達「深切哀悼」，但報導中卻未提及確切死因，引發外界揣測。

金正恩「貼身執事」的幹部金昌善驚傳逝世。（圖／美聯社）

根據《每日北韓》報導，《朝中社》昨日公開金昌善的死訊，金昌善長期負責禮賓和行程安排，因此被外界視為金正恩的「實質幕僚長」；其中，金昌善也負責擔任2018至2019年金正恩與美國總統川普第一任期會晤場合的統籌幕僚，身兼重任。

廣告 廣告

《朝中社》盛讚金昌善，稱其「在偉大領袖們的特殊關愛與深厚信任下，長期擔負黨和國家的重要職責」，並讚揚他對黨的貢獻「始終以忠誠踏實的態度，在維護我黨權威、提升國家對外威望方面做出卓越貢獻」。

不過，由於過往金正恩身邊重要官員去世時皆會透露死因，北韓媒體卻對此次金昌善的具體死因保持緘默，引發外界揣測。

更多FTNN新聞網報導

想見你！川普再度表明「願會面金正恩」 北韓出現詭異跡象

兩韓緊張情勢升溫！應對美軍在南韓增兵 金正恩揚言採取更多軍事措施

北韓發生駭人命案！3名高中生施暴殺害退伍女軍人 當局令「立即處決」

