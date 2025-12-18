金正恩：援俄部隊沒得到補償或報酬 俄高官期待朝鮮人回去排雷

金正恩 12 日在平壤出席歡迎儀式，迎接一支完成俄羅斯任務後返國的朝鮮人民軍（KPA）第 528 工兵團。 圖：翻攝自朝中社

[Newtalk新聞] 侵略烏克蘭的俄羅斯部隊死傷超過1百萬人，朝鮮援俄的軍隊的13,000名士兵，傷亡人數也已達約7,000人。根據韓國獨立媒體《沙時報》（샌드타임즈，Sand Times ）的報導，金正恩在迎接援俄部隊的回國的儀式上，透露他們「沒有得到任何補償或報酬」。

日文版《新聞周刊》（ニューズウィーク日本版）引述《沙時報》，指出朝鮮當局於12月12日為第528工程兵團返國舉行了盛大的歡迎儀式。金正恩做出上述的表示。

3天之後，俄羅斯庫爾斯克州州長欣斯坦（Alexander Khinshtein）於12月15日在社交媒體上評論說，「朝鮮工程兵部隊在清除邊境地區的爆炸物方面發揮了極其重要的作用」，並宣布「他們預計將在幾個月內返回」。

根據專門報道朝鮮問題的美國媒體《朝鮮新聞》（NK News）報導，欣斯坦表示，「如果沒有朝鮮工程師的支持，邊境地區的重建將是不可能的」，這表明他打算在明年春天繼續進行排雷和土地恢復工作。

自今年秋季以來，朝鮮工兵部隊與俄羅斯軍隊一起部署在靠近烏克蘭邊境的庫爾斯克地區，參與大規模的排雷和未爆彈藥清除行動。據庫爾斯克州政府稱，他們已拆除了超過150萬枚爆炸物，並恢復了42400公頃的土地。

外界對朝鮮工兵何時回來的猜測很多。最初，他們的任務不僅是排雷，還要重建基礎設施，但他們在完成排雷工作後就提前返回了。

有些人認為，金正恩「為國捐軀，不求回報」的言論背後，「很可能是俄羅斯聲譽下滑以及北韓對未收到承諾賠償的不滿」在作祟。軍隊能否重新部署，很可能取決於朝俄賠償談判的結果。

