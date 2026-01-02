金正恩「父女之吻」超搶鏡 金朱愛捧臉親吻老爸引熱議

北韓最高領導人金正恩的愛女金朱愛，最近頻頻公開亮相。北韓官媒體公布的畫面顯示，她31號陪同父親出席了跨年活動，還在欣賞跨年煙火時，捧起金正恩的臉親吻，父女倆的親密互動引發熱議。

金正恩攜女首赴太陽宮謁陵 接班意味濃

根據北韓官媒體1號報導，最高領導人金正恩在平壤可容納15萬人的五一體育場中迎接新年；《朝鮮中央電視台》公布的畫面顯示，金正恩跟愛女金朱愛，雙雙穿著長版黑色皮衣現身，兩人走路時還一度手牽手，感情甜蜜蜜。

父女倆手牽手進場。圖／美聯社、路透社

金朱愛捧臉起金正恩臉頰獻吻。圖／美聯社、路透社

好幾個月沒公開亮相的第一夫人李雪主也一同出席，一家三口坐在主桌欣賞跨年演出，夾在父母中間的金朱愛，欣賞跨年煙火時，還向父親獻吻，向左靠後捧起金正恩臉頰親，父女倆的親密互動引發外界熱議。

新年演說中，金正恩讚揚了北韓民眾2025年的努力，提及了北韓派到烏克蘭援俄的士兵，但沒提到其他國際議題。金正恩還呼籲，要在五年一次的黨代表大會前夕團結。

元旦當天，金正恩前往錦繡山太陽宮謁陵，金朱愛也首次陪同現身，甚至站在前排中央，《韓聯社》報導，這是金朱愛首次陪同金正恩謁陵，這可能是有關繼承問題的政治訊號。

北韓第4代領導人？！ 金朱愛頻登北韓官媒

近年來，金朱愛頻頻登上北韓官媒，引發外界揣測她可能成為北韓第4代領導人。今年的黨代表大會，她是否會被授予正式頭銜將是觀察重點。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

