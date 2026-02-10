金正恩「金箍毛帽」暗藏玄機！專家揭密：不只禦寒更是對俄羅斯示愛

國際中心／綜合報導

北韓建軍78周年，最高領導人金正恩展現強硬軍事野心！金正恩於8日視察國防省，除了高調宣示2026年將是擴大軍事戰線的「變革之年」，更對海外特戰部隊表示勉勵。然而，全場最吸睛的不是飛彈表演，而是金正恩頭上那頂視覺效果滿分的「俄式黑色毛帽」。

金正恩在外交場合頭戴「俄式毛帽」。（圖／翻攝自X平台 @MatreshkaRF）

「大頭戴小帽」意外吸睛？背後藏政治算計

金正恩近期頻頻以黑色毛茸茸的蘇聯風防寒帽亮相，由於其頭圍較大，配上帽子後的造型引發網路熱議，更有網友調侃擔心他會「腦充血」。但專家分析，這頂帽子不只是為了抵禦北韓嚴寒，更是一場精心策劃的視覺外交，目的在於向國際社會炫耀朝、俄兩國「血盟」般的親密關係。

俄大使肉眼量頭圍！「訂製毛帽」煞費苦心

據悉，這頂「俄味十足」的帽子由俄方贈送，過程充滿挑戰。由於金正恩的個人數據極度保密，當時俄羅斯駐朝大使只能憑藉照片觀察，並以自己的頭圍當參考座標，反覆推估金正恩的尺寸，才成功做出這頂量身訂做的外交大禮。

五年計畫與海外擴張：軍事威脅升級

金正恩在演說中預告，北韓勞動黨第九次代表大會將確立未來五年為「軍隊特殊作用增強期」。在與俄羅斯關係升溫的背景下，金正恩頻頻秀出俄式毛帽，在擋風避寒之餘，更是在凸顯北韓和俄羅斯的友好關係。

