金正恩 42 歲生日官媒隻字未提 身世之謎成禁忌？專家這麼說

國際中心／程正邦報導

北韓領導人金正恩今天 42 歲生日，官媒罕見隻字未提，街頭也沒有慶祝活動。（圖／翻攝自X平台 @ActualidadRT）

今（8）日是北韓最高領導人金正恩的 42 歲生日，然而平壤街頭與官媒表現卻顯得異常冷清。北韓各大主流媒體如《勞動新聞》、朝中社（KCNA）對此重要節日「集體失聲」。相較於其祖父金日成的「太陽節」與父親金正日的「光明星節」，金正恩的生日至今尚未被列為法定公休日，官方甚至從未正式於公開文獻中確認具體日期。

建造核動力潛艦一直是金正恩的長期目標，他在2021年執政黨代表大會上就曾談及此議題。（圖／翻攝自勞動新聞官網）

頭版無賀詞：經濟動員取代領導人壽辰

觀察北韓今日的官方輿論導向，可以發現明顯的戰略轉向。《勞動新聞》今日頭版並未出現祝壽社論，取而代之的是強調「為人民服務」以及為即將到來的「第 9 次黨代會」做準備。

歷史上北韓官方僅有一次與此日連結的紀錄，即 2014 年 NBA 退役球星羅德曼（Dennis Rodman）造訪平壤時，官媒曾順帶提到其訪朝目的是為了祝賀領導人生日。

前NBA球星羅德曼多次造訪北韓當和平大使，是金正恩的國際好友。（資料照）

「白頭山血統」的軟肋：生母背景的神祕陰影

根據《韓聯社》報導，專家分析，金正恩生日之所以遲遲無法「節日化」，關鍵可能在於其生母高容姬（Ko Yong-hui）的身世。高容姬並非金正日的元配，更敏感的是其具備「旅日僑胞」的背景。在極度講究政治正確與血統純正的北韓體制中，這種「北送（由日返朝）」的身分被視為階級弱點。

專家認為，一旦正式慶祝金正恩生日，外界勢必會深入追溯其母族背景，這對致力於強化「白頭山血統」神聖性的北韓政權而言，是一場巨大的政治冒險。

金正恩1日前往錦繡山太陽宮謁陵，還有妻子李雪主及多名高層官員隨行，女兒金主愛則在太陽宮大廳中站在父母中間，接班人傳言再起。（圖／路透／達志）

權力重構：金正恩正加速「獨自崇拜」？

儘管生日被低調處理，但金正恩在實質層面上正加速擺脫祖、父的光環。近期情報顯示，北韓正逐步發放僅印有金正恩頭像的胸章，並減少提及「太陽節」等傳統節慶。

兩年前起，北韓開始將元旦舉行的忠誠宣誓活動改至 1 月 8 日舉行，這顯示金正恩雖然在表面上「謙遜」，實質上卻在測試將生日神格化的社會反應。

