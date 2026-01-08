金正恩42歲生日！北韓官媒隻字未提
[NOWnews今日新聞] 北韓領導人金正恩今（8）日迎來42歲生日，不過，北韓官方媒體並未就此進行任何報導。在強調領袖個人崇拜的平壤，為何金正恩過生日如此低調，也引起韓國媒體討論。
根據《韓聯社》報導，北韓官媒《勞動新聞》今天在頭版刊登社論，敦促各級幹部在預計於今年初召開的第九次勞動黨代表大會前加強思想動員；《朝中社》的頭版則報導了內閣及經濟指導機構圍繞黨代會推進經濟組織工作的相關消息。《韓聯社》記者觀察，今天早上出刊的北韓各大官媒對於金正恩的生日隻字未提。
金正恩生日異常低調
事實上，金正恩甚至沒有公開直接證實自己生日是在1月8日，雖然外界普遍認為，金正恩出生於1984年1月8日，但北韓從未正式公布。唯一一次間接提及是在2014年，《朝中社》當年在報導前NBA球星羅德曼訪問北韓時，提到其「在元首（金正恩）生日之際到訪朝鮮」，由此可推斷其生日時間。
在北韓體制下，最高領導人的生日通常被定為國家節日，作為鞏固個人崇拜的重要契機。北韓已故領導人金日成和金正日的生日，分別被定為「太陽節」（4月15日）和「光明星節」（2月16日）。金正日於1974年被定為接班人，並在1982年40歲時，其生日被正式列為法定節假日。相比之下，金正恩執政已十餘年，其生日不僅未被定為紀念日，官方媒體也始終保持沉默。
近期有跡象顯示，金正恩正逐步淡化父輩領導人的象徵，加快構建個人崇拜體系。例如，開始推廣佩戴金正恩單獨肖像的徽章，並有意減少「太陽節」等名稱的使用。另據消息，前年原本在金日成、金正日生日或元旦舉行的群眾「忠誠宣誓」活動首次改在金正恩生日當天進行，引發外界關注其生日是否即將被正式公開。
有分析認為，金正恩執政初期或因顧及社會對年輕最高領導人設立生日紀念日可能引發反感，因此未對外正式公布生日。此外，也有解讀指出，由於金正恩生母高容姬並非與金正日正式結婚的妻子，且具有「北送（由日返朝）居住者」出身背景，金正恩對於外界或會過度關注母親一事感到負擔，因而刻意封鎖相關消息、不提及個人生日。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
金主愛「捧臉親吻」與金正恩親密跨年！參謁太陽宮釋接班訊號
開年第一射下馬威？李在明訪中首日 北韓射彈道飛彈「刷存在感」
影／金正恩高規格迎接！大讚北韓赴俄「掃雷兵團」：創造奇蹟
其他人也在看
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 16
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 8
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 17
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
震撼彈！蕭煌奇首度認愛就結婚 是否當爸回應了
恭喜！49歲的金曲歌王蕭煌奇今天宣布結婚喜訊，向來對感情事非常低調的他首度認愛就宣布結婚。至於是否雙喜臨門準備當爸？蕭煌奇透過唱片公司回應：「有好消息再告訴大家喔。」相關新聞：恭喜！49歲蕭煌奇拋出震撼彈 閃電宣布結婚蕭煌奇首度「認愛」，由於另一半是圈外人，因此他非常低調護愛，沒有讓美嬌娘露臉。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
「最強高中生」宣布買第2輛車！現金全款近千萬藍寶堅尼
「台灣最強高中生」、實況主Ray現在多在美國生活，大膽敢言的作風吸引許多粉絲關注，去（2025）年12月還獲得最佳實境實況主獎項。而他去(2025)年買下人生第一輛車「Toyota GR Supra」，近日再入手1輛車，且自豪透露「現金全款」付清，結果竟是價值30萬美元（約新台幣945萬元）的藍寶堅尼旅跑車Urus，立刻掀起討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 135
檀健次被質疑「35歲交往未成年」 小16歲女星親自出面回應
中國大陸男星檀健次近期捲入感情風波，先是被司曉迪曬出對話紀錄、疑似有感情交流，工作室隨即出來闢謠；未料近日又傳出與新人演員劉一諾交往，由於女方2006年生，目前才19歲，引起網友討論，檀健次雖說未直接回應傳聞，但曬出寫著「三隻單身狗」的貼文，表明目前感情狀態。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 1
才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝 合作女星全說了
中國網紅「司曉迪」日前在微博爆猛料，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，暗示自己與多位頂流男神關係不單純，更爆料關曉彤跟王安宇正在交往。對此，王安宇工作室火速出面澄清，表示關於個人感情生活的傳聞均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 34
羅志祥試過讓「四大天王」合體 直接被拒原因曝光
羅志祥主持的《綜藝OK啦》聊到「成團容易相處難原來團體都是這樣鬧到消失的」主持，曾經是「四大天王」的他表示：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
偶像女團又出包！19歲正妹「突消失8個月」 公司怒發聲明解約求償
女星范姜又恩是「AKB48 Team TP」成員之一，擁有甜美的外型受到粉絲喜愛，不過去年底公司發布聲明直指她多次違反合約，屢次勸導卻未修正，最終慘遭公司開鍘，宣布終止雙方合約關係。昨6日又傳出5期研究生余嬿慈無故失聯長達8個月，公司宣布終止雙方合約關係，並就所生一切損害，依法追究相關法律責任。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 37
八點檔真實上演！簡沛恩不姓簡 父過世意外揭身世之謎
八點檔真實上演！簡沛恩不姓簡 父過世意外揭身世之謎EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 發表留言
李多慧不怕寒流穿超辣！「黑色內衣現形」超薄上衣熱舞 粉絲全暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民的性格圈粉無數。6日她在IG曬出一段熱舞影片，即使在冷颼颼的天氣，她仍穿著超薄上衣隨音樂舞動，黑色內衣若隱若現，立刻引爆粉絲熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 14
丟丟妹心臟絞痛2次送急診 「查無病因」爆哭打給家人交代遺言
丟丟妹坐擁百萬粉專，直播帶貨超過10年，未料去年12月傳出因心臟不適緊急送醫，她7日現身受訪，表示下星期要去做細部檢查。12月送急診那次，其實已經是她第二次發病，整個人痛到爆哭，哭著打電話給親朋好友交代遺言，拜託經紀人好好照顧她的孩子，自從發病以後，爸爸也每天都打電話來問身體狀況。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 8