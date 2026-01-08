金正恩42歲生日！北韓官媒隻字未提

▲北韓領導人金正恩今（8）日迎來42歲生日，不過，北韓官方媒體並未就此進行任何報導。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 北韓領導人金正恩今（8）日迎來42歲生日，不過，北韓官方媒體並未就此進行任何報導。在強調領袖個人崇拜的平壤，為何金正恩過生日如此低調，也引起韓國媒體討論。

根據《韓聯社》報導，北韓官媒《勞動新聞》今天在頭版刊登社論，敦促各級幹部在預計於今年初召開的第九次勞動黨代表大會前加強思想動員；《朝中社》的頭版則報導了內閣及經濟指導機構圍繞黨代會推進經濟組織工作的相關消息。《韓聯社》記者觀察，今天早上出刊的北韓各大官媒對於金正恩的生日隻字未提。

金正恩生日異常低調

事實上，金正恩甚至沒有公開直接證實自己生日是在1月8日，雖然外界普遍認為，金正恩出生於1984年1月8日，但北韓從未正式公布。唯一一次間接提及是在2014年，《朝中社》當年在報導前NBA球星羅德曼訪問北韓時，提到其「在元首（金正恩）生日之際到訪朝鮮」，由此可推斷其生日時間。

在北韓體制下，最高領導人的生日通常被定為國家節日，作為鞏固個人崇拜的重要契機。北韓已故領導人金日成和金正日的生日，分別被定為「太陽節」（4月15日）和「光明星節」（2月16日）。金正日於1974年被定為接班人，並在1982年40歲時，其生日被正式列為法定節假日。相比之下，金正恩執政已十餘年，其生日不僅未被定為紀念日，官方媒體也始終保持沉默。

近期有跡象顯示，金正恩正逐步淡化父輩領導人的象徵，加快構建個人崇拜體系。例如，開始推廣佩戴金正恩單獨肖像的徽章，並有意減少「太陽節」等名稱的使用。另據消息，前年原本在金日成、金正日生日或元旦舉行的群眾「忠誠宣誓」活動首次改在金正恩生日當天進行，引發外界關注其生日是否即將被正式公開。

有分析認為，金正恩執政初期或因顧及社會對年輕最高領導人設立生日紀念日可能引發反感，因此未對外正式公布生日。此外，也有解讀指出，由於金正恩生母高容姬並非與金正日正式結婚的妻子，且具有「北送（由日返朝）居住者」出身背景，金正恩對於外界或會過度關注母親一事感到負擔，因而刻意封鎖相關消息、不提及個人生日。

