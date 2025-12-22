金正恩9小時「可怕視察」！70歲幹部站到腿軟：答不出問題就慘了

國際中心／李紹宏報導

北韓最高領導人金正恩近日現身平安北道龜城市一所新建醫院，值得注意的是，表面上是竣工儀式，但實際是一場讓隨行幹部身心俱疲的長時間視察。多名年逾七旬的黨政高層，從上午一路陪同到傍晚，全程站立、抄寫指示，幾乎沒有喘息空間，現場氣氛相當緊繃。

北韓領導人金正恩的嚴厲風格，讓身旁年邁官員全神貫注。（示意圖／翻攝自北韓中央通信社）

根據南韓與日本媒體報導，金正恩抵達醫院後，並未只是象徵性走訪，而是逐一查看病房、設備與營運流程，對每個細節提出意見。陪同的老幹部們手持厚重筆記本，不敢漏記一句話，神情疲憊卻仍必須維持高度專注，深怕一個疏忽就引來責難。

北韓內部人士指出，金正恩的視察風格向來強勢，對於回答不夠周全或成果未達期待，往往當場訓斥。過去就曾有官員因看似微不足道的問題而遭到嚴厲處分，這讓年長幹部在現場承受巨大的心理壓力。即便體力早已透支，也不敢表現出絲毫不適。

目前北韓正為2026年朝鮮勞動黨第九次大會鋪陳「可見成果」，各地建設案被要求快速完成。然而在進度與品質難以兼顧的情況下，壓力層層下放，最終集中到執行層的老幹部身上。即使計畫本身存在不合理之處，一旦出現問題，承擔責任的往往不是決策者，而是這些年事已高、卻仍被迫長時間勞動與承受斥責的官員。

報導中更強調，在金正恩的成果政治與高壓統治交織之下，北韓的高齡幹部正成為體制中最疲憊、也最無法退場的一群人。

