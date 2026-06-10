金武烈《鐵拳教育》反差大！私下是寵妻魔人 被老婆倒追卻更愛她 醉酒浪漫告白轟動全網

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金武烈和老婆尹昇娥。（翻攝doflwl IG）

年度最爽韓劇《鐵拳教育》一上線就火爆全網，也讓男主角金武烈衝上「電視劇演員」熱度榜第一名，但別看他在劇中一副以暴制暴的硬漢模樣，私底下的他其實是韓國超有名的「寵妻魔人」！

金武烈與演員老婆尹昇娥，不僅是韓國演藝圈公認的模範夫妻，兩人從戀愛到結婚的甜蜜故事，尤其讓大家印象深刻，而且感情15年來始終如一，最是叫觀眾羨慕不已。

被害羞老婆倒追卻更愛她

只要一談到金武烈和尹昇娥的愛情故事，沒有人聽了不被甜暈的！因為生性靦腆被動的尹昇娥，對金武烈一見鍾情之後，居然馬上就想倒追他，令所有朋友瞠目結舌。

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尹昇娥在綜藝節目《同床異夢》透露：「我人生第一次看音樂劇，是金武烈主演的《春之覺醒》，當下就迷上了他，超級想認識他的，於是主動找上一位認識金武烈的朋友，麻煩她介紹我們認識。」

可是沒想到，兩人在線上才聊了二天，金武烈就說想跟尹昇娥碰面，然而當時她有事要出國不太方便，因此決定回國再說，孰料金武烈竟然等不及，不停懇求尹昇娥在凌晨去機場之前，與他見上一面。

後來他倆真約在凌晨碰面了，反而把金武烈迷得暈頭轉向，他說：「實際見面之後，感覺『小伊』本人更漂亮，所以我決定搶先告白，請她當我的女朋友。」（彼此的愛稱是「小武」和「小尹」）

「韓國莎士比亞」失誤推文公開戀情

不過更有趣的是，兩人才偷偷交往4個月，就因為金武烈的一次失誤，讓這段戀情突然公諸於世。

當時正在拍攝電影《銀嬌》（2011年）的金武烈，忍受不了熱戀期的思念之情，半夜喝醉酒後，突然想用X（推特）私訊女友，並且文情並茂寫了一長篇，孰料竟不小心發成了公開推文，被所有人知道兩人正在交往。

這則推文如今已然成了韓國最有名的情書之一，也因為文筆實在太棒了，讓金武烈被演藝圈朋友暱稱為「韓國莎士比亞」，內容如下。

「在酒意漸深的夜晚，我總是想起妳、想聽妳說話、想看看妳的臉，想打電話給妳卻又不敢，怕妳睡著了，於是只能獨自寫下這則訊息替代思念：在遇見了『妳』這個變數之後，我愈發感到明天的不完整、彆扭和不安，是妳讓過去只有一半的金武烈，變成了一個完整體，晚安，今天不知為何胡言亂語了這些話，想妳——明明只要說這一句就夠了……」

由於那天晚上尹昇娥也正忙著拍《擁抱太陽的月亮》，根本沒空看X（推特），直到第二天凌晨才發現，自已的手機有上百通「未接來電」，原來金武烈以為這個失誤，會導致尹昇娥跟他提分手，畢竟當時兩人正小心翼翼交往中，很容易對女方造成困擾。

金武烈說：「我在推文發出去後才發現大事不妙、馬上刪掉，但已經來不及被許多人看到了，因此抱著戀情見光死的想法向她請罪，結果小尹卻超酷地表示，乾脆就此公開戀情。」

兩人婚前婚後都非常甜蜜：

巴黎鐵塔求婚過程啼笑皆非

交往之初就公開戀情，這在那個年代非常恐怖，因為當時幾乎沒有演藝圈情侶敢公開承認戀情，每一對都是到結婚前一刻才坦白交往，所以顯得金武烈和尹昇娥的愛情故事更為特殊，讓他倆從一開始就被所有人盯著談戀愛。

兩人在2011年11月初次見面後，於次年2月便承認戀情，期間大方公開約會，也熬過了金武烈的服役時期，並且在交往三年後於2015年4月4日舉行結婚典禮。

可是一向浪漫的金武烈，居然沒有求婚就直接結婚了，原來他是想在法國蜜月期間，在巴黎鐵塔的燈光秀下，對著尹昇娥求婚，可是偏偏金武烈沒拿捏好時機。

那時候的尹昇娥由於工作和時差的關係，感到非常疲憊，到了法國一下飛機進旅館就想休息睡覺，然而金武烈卻三催四請，堅持要她當晚一起去巴黎鐵塔。

尹昇娥記得自己當時非常生氣，心不甘情不願搭上計程車一到了巴黎鐵塔，就板著面孔說「看到了吧，可以回去了吧」，殊不知老公接下來是要跟她求婚，讓她哭笑不得。

婚後家務清潔金武烈一手包辦

兩人結婚後，所有網友都為他倆送上祝福，認為金武烈和尹昇娥實在太相配了，不但在演藝事業均以扎實演技著稱，而且感情生活一直非常穩定又甜蜜，再加上都很有時尚感、懂得穿搭，常常一起登上雜誌，被外界稱為「童顏夫婦」。

金武烈曾在公開留言中表示，因為妻子有娃娃臉的外貌，讓自己從過去常被說像「大叔」，到現在被稱讚跟老婆一樣年輕，對此感到十分神奇，也感謝小伊帶來的正面影響。

如今這對夫妻已經結婚11年了，感情依舊非常甜蜜，但凡見過他倆的IG和YouTube頻道的人，莫不生起「只羨鴛鴦不羨仙」的感觸，因為裡頭有太多兩人相擁和對視的照片和影片，那種仍在談戀愛如膠似漆、甜到化不開的感覺，依舊非常強烈。

即使兒子都3歲了，金武烈和尹昇娥的「情侶感」仍然保持如新，尹昇娥也透露，平日在家的打掃清潔工作，都歸老公處理，自己則負責廚房料理即可。

看到這裡，任誰都會羨慕有這樣一個老公吧，現在金武烈也因為《鐵拳教育》事業爆紅起飛，相信這個家和他們的四隻狗狗，會一直幸福地生活下去。