金武烈救火接拍《鐵拳教育》爆紅！突向金南佶致歉：對前輩很失禮
Netflix 韓國超夯影集《鐵拳教育》成功喚醒社會大眾對於教育的相關議題，在網路上討論不斷。其中飾演教權局督察羅華振的演員金武烈瞬間爆紅，不過他近日接受採訪時卻公開向原定男主角演員金南佶道歉，引發討論。\n
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綜合韓媒報導，金武烈在12 日受訪時，看到金南佶的名字因為自己而不斷被提及，他感到非常抱歉且不自在。他語氣謹慎地表示，在宣傳自己的作品時一直讓前輩的名字出現，對前輩來說是一種失禮，因此這方面的立場讓他感到相當沉重。\n
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事實上，金武烈自認是金南佶的忠實粉絲，曾透露自己會反覆觀看金南佶在電影《無賴漢》或電視劇《熱血祭司》中的表演來獲取靈感。他提到雖然兩人私下僅是點頭之交，但在接觸的過程中，他深刻感受到前輩給予的支持、鼓勵與尊重，這讓他對於相關話題的不斷延燒感到更加不安與抱歉。\n
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面對外界討論他並非「主演首選」的話題，金武烈也展現極高的情商。他直言，選角過程中更換人選在業界非常普遍，並自嘲在過去參與的許多作品中，自己也經常是第二、第三順位的備選。他認為這部作品的選角波折只是製作過程的一部分，與其糾結順位，他更在意如何透過演技說服觀眾。\n
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對此，導演洪鍾燦也對金南佶表達歉意，認為金南佶目前正全心投入其他作品的拍攝，不希望《鐵拳教育》的熱度對他造成困擾。金武烈則強調，團隊在開拍前就深知原著漫畫的爭議，因此在拍攝與剪輯過程中始終如履薄冰，反覆確認故事方向是否偏離初衷，最終才成功大幅修改劇本，以「教權保護」的核心設定贏得全球觀眾的肯定。
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