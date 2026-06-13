金武烈認不是《鐵拳教育》第一人選 隔空向金南佶道歉

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後引爆全球追劇熱潮，男主角金武烈的人氣更是暴漲。然而，該劇爆紅背後卻伴隨選角風波，主角原鎖定資深演員金南佶，但因原作涉及種族與性別歧視爭議，金南佶在粉絲抗議下兩度婉拒演出，最終才改由金武烈接手。

金武烈出演《鐵拳教育》爆紅。（圖／Netflix 臉書）

金武烈昨（12）日在首爾接受媒體聯訪時，展現高EQ主動對前輩金南佶致歉，坦言選角話題頻繁被提及，讓他心中感到「很抱歉也很不自在」。身為金南佶粉絲的他強調，自己常從對方的表演中獲得靈感，且金南佶平時也給予他許多支持與尊重；他也坦然表示，不是第一順位人選在演藝圈非常常見，自己過去許多作品也是如此，因此一直是以平常心投入。

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導演洪鍾燦也對此風波進行回應，強調選角本就是影視製作的必然過程，每部作品都會經歷，他除了表達對金南佶的欣賞與支持，也期待未來能有合作機會。此外，由於原作內容具有一些爭議，金武烈透露，導演與製作團隊從開拍前到後製階段都格外謹慎，不斷反覆自省、拿捏尺度，就怕偏離了作品最初想表達的核心價值。

金武烈出演《鐵拳教育》爆紅。（圖／取自IG @m00ut）

《鐵拳教育》全季共10集，金武烈在劇中飾演教權保護局的王牌督察「羅華振」，面對校園內棘手的問題學生、恐龍家長及惡質教師，他以獨到的強硬手段「以暴制暴」解決，痛快劇情讓觀眾大快人心，也成功讓這部作品橫掃全球。

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