金毛犬「Max」為早餐捲餅徒步8公里 飼主傻眼：牠真的記得味道！

一隻來自美國南達科他州的金毛犬「Max」近日因為對便利店的早餐捲餅念念不忘，竟在清晨獨自離家出走，徒步8公里只為再嚐一口美味。這段令人哭笑不得的故事在社群媒體上引發熱烈討論，網友紛紛表示「太可愛也太執著了！」

事件背景：一口捲餅，牠牢牢記住了

據飼主表示，數週前曾與Max一同造訪當地一家便利店，店員因為喜愛狗狗，特地分給牠一份早餐捲餅。這份意外的點心，竟深深烙印在Max的心中，成為牠的「夢幻美食」。

「 Max 」貪吃到獨自花了兩個小時，整整走了八公里只為了吃一口美味 (示意圖/Unsplash)

幾天後的清晨，飼主驚覺Max不見蹤影，透過定位系統追蹤後發現，牠竟沿著街道一路走到8公里外的便利店。根據紀錄，Max前一晚就悄悄出發，花了約兩小時抵達目的地，並在店門口守候長達五小時。

等待落空：店門未開，狗狗悻悻返家

不巧的是，當天便利店開門時間較晚，Max在苦等無果後才悻悻然返家。飼主見狀既驚訝又心疼，為了避免愛犬再度冒險遠行，決定每天親手準備早餐捲餅，滿足牠的「美食執念」。

此事曝光後，網友紛紛留言表示：「這是狗狗版的美食尋根之旅」、「牠真的記得味道耶」、「太有行動力了！」也有人戲稱Max是「最有目標感的狗狗」。