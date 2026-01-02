金氏王朝加速立儲？金正恩元旦帶女兒參拜「錦繡山太陽宮」，北韓真要迎來女主時代？

北韓最高領導人金正恩（Kim Jong-un）在跨年夜和元旦非常忙碌，帶著寶貝女兒金主愛（Kim Ju-ae）和妻子李雪主，出席各大重要慶典和祭祀儀式。

然而，就在2026年元旦、一張由朝中社（KCNA）發布的照片，更讓外界與分析人員感到驚訝，因為這個被視為第四代繼承人的金主愛，首度公開陪同父母參拜「錦繡山太陽宮」，向已故領導人金日成與金正日致敬，似乎向最高權力又邁出象徵性一大步。

長年以來，存放金日成與金正日遺體的錦繡山太陽宮，被北韓視為政權合法性與「白頭山血統」繼承的至高象徵，更是該國政壇聖地之一。雖然過去3年以來，金主愛頻繁出現在軍事閱兵、經濟視察及外交場合畫面，但公開進入錦繡山太陽宮，卻是第一次。

廣告 廣告

南韓世宗研究所（Sejong Institute）副所長鄭成長指出，金正恩選擇在2026年元旦這天，帶女兒進入錦繡山，是一個極為刻意的政治操作。這無疑是提前預告，在即將召開的勞動黨第九次代表大會上，「金主愛的地位與權威，很可能就此被正式確立。」

而且，與先前單獨陪伴父親出行不同，韓國統一研究院（KINU）專家洪珉認為，北韓正刻意塑造「穩定家庭」公開形象，在年底重大場合上，讓妻子李雪主與金主愛共同現身，藉此淡化質疑和杜絕不必要的衍生疑問產生。

2018年9月9日是北韓（朝鮮）建政日（國慶日），金正恩前往首都平壤的錦繡山太陽宮，悼念祖父金日成與父親金正日。（AP）

金正恩（右）帶著女兒金主愛親臨觀賞跨年表演。（美聯社）

但回顧當年金正恩曝光前、以及他經歷的奪權和地位確認歷史，不少北韓研究者對於金主愛是否就是金氏王朝四代人選，依舊抱持高度懷疑態度。畢竟，雖然頻繁曝光，但金主愛個人資訊依舊是謎。

如果以現有傳聞訊息推斷，金主愛今年應該是13歲，尚未達到加入勞動黨的法定年齡。部分觀察家認為、金正恩私底下很可能還有其他子嗣，目前讓女兒頻繁露面，有可能只是為了平衡內部權力結構，或是轉移歐美西方社會的制裁壓力。

事實上，假如金主愛是男性，她所得到的一切待遇和期許，就不會引起外界驚訝和懷疑，畢竟社會風氣依然高度傳統保守的北韓，過去根本不敢想像有「女主當家」一天。

如今，金主愛以最高領導人女兒的身份，已經獲得「受尊敬的子女」、「引導者」等崇高尊稱，加上元旦這個參拜大動作，讓各國情報單位都開始密切關注，即將召開的勞動黨第九次代表大會，金主愛是否會如期破例獲得官銜，像是中央委員會委員、或是更高級別的正式頭銜，因為這將牽動著北韓是否將開啟第四代接班時代。

更多風傳媒報導

