金民錫訪美 聚焦半導體關稅、核潛艦

記者賴名倫／綜合報導

南韓「韓聯社」報導，南韓國務總理金民錫22日起訪問美國，預定會晤美國副總統范斯等官員，針對半導體關稅與核潛艦等議題進行磋商；這也是他自2025年7月就任總理後，首度訪美。

金民錫此次訪美行程為期5天，首站在華盛頓展開一系列雙邊高層會談，料與范斯討論關稅談判後續措施、加強經貿合作的具體方案；此外也將磋商美韓先前達成的籌建核動力潛艦協議、獲取濃縮鈾與核燃料再處理等議題；後續將轉往紐約訪問、會晤南韓僑民代表。

廣告 廣告

此行將是繼1985年前總理盧信永訪美以來，時隔41年再有南韓國務總理單獨出訪美國，也凸顯金民錫將在美韓關稅談判議題上，扮演重要角色。

報導指出，美韓2025年11月曾發布「聯合事實清單」，載明美方應對南韓出口半導體關稅基準，採取「不低於」其他主要貿易夥伴的待遇。不過，美國商務部長盧特尼克近日表示，考慮對南韓採取100%關稅措施，並可能在後續談判中修改規範、施壓要求南韓擴大在美國本土投資金額。

金民錫22日起訪美，成為南韓41年來首位單獨赴美訪問的國務總理。（達志影像／美聯社資料照片）