金水龍錄影突昏迷！2藝人好友「做CPR 20分」 搶命全程曝光

韓國搞笑藝人金水龍急性心肌梗塞昏迷。翻攝IG@soo_dragon1

韓國搞笑藝人金水龍日前在錄製YouTube節目過程中，因為急性心肌梗塞，無預警當場昏倒，經過搶救後已經恢復意識，今（1日）韓媒曝光急救過程，才讓拯救他的英雄們曝光，竟是兩位藝人好友林炯俊、金淑以及經紀人，當下他們立刻實施CPR，3人分工合作，金水龍才撿回一條命。

金水龍錄影無預警昏迷 好友黃金時間分工搶命

綜合韓媒報導，金水龍當下昏迷時，林炯俊、金淑與其經紀人剛好在現場，由於林炯俊本身就有變異型心絞痛的經驗，發現金水龍的情況不對，林炯俊與金淑經紀人立刻為他做心肺復甦術，金淑則是打電話叫救護車，專注確認他的呼吸道暢通，在救護車抵達現場之前，3人持續為金水龍續命。

廣告 廣告

據悉，金水龍上了救護車之後也持續急救，所幸在到達醫院前就恢復意識，若不是有兩位好友陪伴在側，恐怕會錯過急救的黃金時間。金水龍已經在20日出院，先前還接受採訪，當時他表示自己回想事發時還是心有餘悸，儘管因為CPR持續施作20分鐘，導致他的肋骨骨折，但比起失去性命，僅有骨折已經是萬幸，「如果我身邊沒有任何人，我現在已經死了。」

金水龍撿回一條命。翻攝IG@soo_dragon1

金水龍獨特幽默風格走紅 近年斜槓網路節目

金水龍1991年透過KBS大學喜劇節出道，以獨特的幽默風格大受歡迎，多年來是許多綜藝節目的常客，近期更轉戰公司的YouTube頻道「Vivo TV」，開始斜槓網路節目，積極開拓自己的事業。



回到原文

更多鏡報報導

YOASOBI才宣布10城巡演！維基驚見「台北大巨蛋演出日期」

kiwi姐姐宣布結婚！老公高顏值曝光 自爆交往前先斷聯2個月

王嘉爾公開私密生活細節！曝「自己解決生理需求」驚呆女主持人