金永大親揭《親愛的X》尹俊瑞內心！首度回應金裕貞、金度勳緋聞「真相」

《親愛的X》即將於12月4日迎來大結局，儘管大家都在緊盯「大明星」金裕貞和「財閥」洪宗玄這二個瘋子，究竟誰能逼瘋誰？但也不要忘了「忠犬」金永大，恐怕才是給女主獻上致命一擊的關鍵角色。

有人認為一直不求回報的金永大，終於恢復理智不讓金裕貞為所欲為，但也有人覺得，金永大這個角色就是見不得女主真正屬於誰，所以出來搗亂，只能說這個人設實在太複雜了，難怪金永大的演出能夠獲得熱烈反響，為他明年初入伍前畫下一個美好的暫停符號。

研究真實案例剖析「尹俊瑞」

金永大日前接受終映採訪，聊演技、聊金裕貞、金度勳，也聊到自己即將當兵的感受，難得鉅細靡遺與粉絲們交心，首先談到的當然是近期相當受歡迎的《親愛的X》。

金永大飾演的「尹俊瑞」，是「白雅珍」（金裕貞 飾）唯一的避風港，也是她致命的軟肋，他表示：「以前朋友們很少提起我演過的劇，但這次《親愛的X》，他們不斷對我說『真的很好看』、『下一集什麼時候出』，我才意識到這部劇有多受歡迎。」

金永大也認為，「尹俊瑞」這個角色擁有獨特的魅力，與他以往飾演的角色相當不同，尤其「他愛的方式源於痛苦、悲傷、矛盾和憐憫，讓他在理性與情感之間不斷拉扯，努力想要辨別善惡，角色的複雜性極具吸引力和挑戰，也正是這些特質吸引了我。」

「我喜歡俊瑞的一點，是他始終在情感的鋼絲上行走。某種程度上，雅珍和在吾（金度勳 飾）是對於目標明確的角色，但俊瑞卻總是在權衡對錯、評判雅珍，並思考該如何拯救她。」

「其實俊瑞對雅珍的感情，是自幼遭受情感操控（煤氣燈效應）塑造出來的。因為小時候的俊瑞意識到『母親沒有真正愛我』，唯一關心我的人只有雅珍，所以當她受傷時，俊瑞會感到內疚，並且誤把這種感覺當作愛，深深紮根於他心中。」

也就是理解到「尹俊瑞」複雜的情感歷程，金永大的演技獲得了廣泛好評，演出之前，他更親自研究了「煤氣燈效應」的相關真實案例。

他說：「在思考和理解了俊瑞的人生經歷、生活環境和成長背景之後，我意識到他的確被雅珍精神操控，覺得雅珍說的每一句話都是真的。人們常說，這種事對那些有弱點、有缺陷、有痛苦的人來說更容易發生，雅珍正是利用了這一點。」

尹俊瑞被白雅珍牢牢操控。（翻攝TVING官網）

不想成為痛苦的「尹俊瑞」

金永大在劇中的旁白也備受讚譽，他坦誠道：「第一次錄音的時候，由於距離拍攝結束已經過去很久時間，我常常無法完全捕捉到當時的情感。」

「可是到了第二次、第三次錄音時，導演給我們放了一首歌，這首歌有一種強大力量，我從中汲取了某種力量，總算沉浸在俊瑞的感情裡。」

當被問及他是否相信、「尹俊瑞」那種痛苦的愛情是有可能發生時，金永大回答：「我不認為我能做到！當一個人經歷創傷時，會想要儘快擺脫它，所以我首先想到的也是逃離，永遠都不想再見到那個傷害我的人。」

儘管觀眾給他的回饋很棒，令他很感激，但金永大也老實說：「在這部劇我很少笑，眼睛一直很紅很疼，因為有很多需要含著眼淚、擔心別人、照顧別人、承受壓力的戲份，每次去現場都覺得很難，這才發現原來情感也是需要體力的，拍這部劇讓我培養了這方面的能力，感覺自己成長了。」

金永大是金裕貞的粉絲。（翻攝tving.global IG）

因為是「金裕貞粉絲」決定出演

金永大坦言，選擇《親愛的X》的原因之一正是金裕貞，他說：「得知李應福導演執導，我鬆了一口氣；聽說『雅珍』是由金裕貞前輩飾演，我又鬆了一口氣，感到安心許多。」

因為原著漫畫風格非常強烈，他在開拍前倍感壓力，幸虧對手是金裕貞，他回憶道：「從我們第一次見面開始，我就以粉絲的身份和她交談，裕貞在片場很願意給予我充分的引導，幫助我克服一些比較困難的部分，她沒有擺出一副前輩的架子，而是像對待夥伴般對我，讓我能夠輕鬆完成表演，負擔感也逐漸減輕。」

「我非常欣賞她那種前輩般的風範，體貼周到地照顧身邊的人，處理事情總是那麼專業沉穩，但在鏡頭背後，她又像個妹妹一樣乖巧，我從裕貞身上學到的東西太多了。」

金永大也直言被金裕貞令人起雞皮疙瘩的演技「嚇到了」，引發採訪現場笑聲，他說：「她的眼睛太大了，有時我會想『她真的很可怕』，有時也會被白雅珍的強烈存在所淹沒，但隨著拍攝深入，我看到她在詮釋帶有『反社會人格』的白雅珍，展現出強烈氣場與高度投入，更感受到她真正熱愛表演的一面。」

「我也經常看到她在拍完戲後，累到獨自一人靜靜坐著，幾乎快暈倒的樣子，作為同事既心疼又敬佩，常想她該有多累，那麼多艱難的場面她都全力以赴，真是值得學習的優秀演員。」

金永大和金度勳更像一對。（翻攝youngdae0302 IG）

金度勳戲稱金永大像「公主」

由於《親愛的X》劇情沉重，同齡演員成了支撐金永大的巨大力量，他說：「裕貞雖然很努力活躍氣氛，但更多虧了度勳，讓拍攝變得比較輕鬆。」

「我第一次見到像度勳性格這麼好的人，沒人要求，他也會犧牲自己來活躍氣氛，他總是散發著正能量，讓周圍變得明亮。因為有很多情感壓抑的戲，開開玩笑能讓人感到透氣，他就是這部劇不可或缺的存在。」

此前為了宣傳，金永大與金度勳曾一同出演綜藝節目《The Seasons-10CM的摸摸頭》，兩人合唱《鬼怪》OST〈My eyes〉的舞台引發熱議，金永大透露：「選曲是度勳定的，分詞和編舞也是他安排的，因為我唱不了高音，高音部分都由度勳負責。可是因為太緊張了，我忘詞錄了兩次，至今仍不敢看節目播出，不過我不後悔。」

節目中金度勳曾表示，本以為金永大是「王子」，沒想到實際上卻像「公主」，對此，金永大回應：「不太認同，我在家裡確實是王子，妹妹比我懂事也很成熟，雖然她偶而會對我說『舉止端正點、我的形象全靠你了』，但依然很照顧我。」

「我知道度勳是為了搞笑才這樣說，依舊很喜歡度勳，我只是沒有什麼『哥哥』樣子，也不想在弟弟們面前，刻意擺出哥哥的架子，或許是因為還沒去當兵，度勳把這種樣子形容成了像公主一樣。」

金永大與金度勳合唱：

解釋金裕貞、金度勳為何傳緋聞

採訪當天金永大也被問及，金裕貞和金度勳今年五月去越南芽莊旅行傳出戀愛傳聞，是否感到嫉妒？他起初回答「幸好不是我」，隨即又說「是開玩笑的」。

金永大表示：「拍攝前我們三人就非常親密，我也很想去旅行，但因為即將入伍無法出國，只好說『多發點照片給我吧』，所以我在群組裡看到很多大家在一起的照片。」

「度勳很紳士，很會幫忙提行李，偏偏那一幕被拍到了，那是我完全能理解的情況，所以對於緋聞，我們三個人都一笑置之。」

事實上看過《親愛的X》和花絮的人，應該會發現，金永大和金度勳反而更像一對，尤其金裕貞在劇中忙著跟「頂流演員」黃寅燁、「財閥」洪宗玄談戀愛時，金永大、金度勳互相安慰，開玩笑稱呼彼此是老公老婆，讓許多網友更希望兩人在一起呢。

金永大很遺憾三人不能一起旅行。（翻攝youngdae0302 IG）

入伍希望哪位演員來探望？

已經29歲的金永大，透露自己將在明年初入伍，當被問及希望哪位演員來部隊探望時，他幽默回答：「只要肯來我就很感謝了，感覺度勳應該會來，裕貞嘛，我得試著拜託她一次看看（笑）。」

對於入伍後的空白期，會不會感到不安？他回答：「一點都沒有。我認為軍隊是一個在漫長旅程中，暫時休息的休止符，而且我一直都沒有休息的理由，大多在準備作品、學習和研究，我認為學習是快速成長的一種經歷，對於入伍只有一種結束某段時間的感覺。」

「等到退伍後，我想挑戰自己真正想演的角色，比如那種穿著內褲煮泡麵吃、很日常生活的劇，或者挑戰壞蛋角色，只要是想演出的作品，我都會好好試鏡，即使公司代表不喜歡，我也想進一步擴大我的演技境界，對我來說，這將成為重新開始的契機，可以像新人時期那樣熱情地生活。」

