金永大親揭《親愛的X》尹俊瑞內心！首度回應金裕貞、金度勳緋聞「真相」
《親愛的X》即將於12月4日迎來大結局，儘管大家都在緊盯「大明星」金裕貞和「財閥」洪宗玄這二個瘋子，究竟誰能逼瘋誰？但也不要忘了「忠犬」金永大，恐怕才是給女主獻上致命一擊的關鍵角色。
有人認為一直不求回報的金永大，終於恢復理智不讓金裕貞為所欲為，但也有人覺得，金永大這個角色就是見不得女主真正屬於誰，所以出來搗亂，只能說這個人設實在太複雜了，難怪金永大的演出能夠獲得熱烈反響，為他明年初入伍前畫下一個美好的暫停符號。
研究真實案例剖析「尹俊瑞」
金永大日前接受終映採訪，聊演技、聊金裕貞、金度勳，也聊到自己即將當兵的感受，難得鉅細靡遺與粉絲們交心，首先談到的當然是近期相當受歡迎的《親愛的X》。
金永大飾演的「尹俊瑞」，是「白雅珍」（金裕貞 飾）唯一的避風港，也是她致命的軟肋，他表示：「以前朋友們很少提起我演過的劇，但這次《親愛的X》，他們不斷對我說『真的很好看』、『下一集什麼時候出』，我才意識到這部劇有多受歡迎。」
金永大也認為，「尹俊瑞」這個角色擁有獨特的魅力，與他以往飾演的角色相當不同，尤其「他愛的方式源於痛苦、悲傷、矛盾和憐憫，讓他在理性與情感之間不斷拉扯，努力想要辨別善惡，角色的複雜性極具吸引力和挑戰，也正是這些特質吸引了我。」
「我喜歡俊瑞的一點，是他始終在情感的鋼絲上行走。某種程度上，雅珍和在吾（金度勳 飾）是對於目標明確的角色，但俊瑞卻總是在權衡對錯、評判雅珍，並思考該如何拯救她。」
「其實俊瑞對雅珍的感情，是自幼遭受情感操控（煤氣燈效應）塑造出來的。因為小時候的俊瑞意識到『母親沒有真正愛我』，唯一關心我的人只有雅珍，所以當她受傷時，俊瑞會感到內疚，並且誤把這種感覺當作愛，深深紮根於他心中。」
也就是理解到「尹俊瑞」複雜的情感歷程，金永大的演技獲得了廣泛好評，演出之前，他更親自研究了「煤氣燈效應」的相關真實案例。
他說：「在思考和理解了俊瑞的人生經歷、生活環境和成長背景之後，我意識到他的確被雅珍精神操控，覺得雅珍說的每一句話都是真的。人們常說，這種事對那些有弱點、有缺陷、有痛苦的人來說更容易發生，雅珍正是利用了這一點。」
不想成為痛苦的「尹俊瑞」
金永大在劇中的旁白也備受讚譽，他坦誠道：「第一次錄音的時候，由於距離拍攝結束已經過去很久時間，我常常無法完全捕捉到當時的情感。」
「可是到了第二次、第三次錄音時，導演給我們放了一首歌，這首歌有一種強大力量，我從中汲取了某種力量，總算沉浸在俊瑞的感情裡。」
當被問及他是否相信、「尹俊瑞」那種痛苦的愛情是有可能發生時，金永大回答：「我不認為我能做到！當一個人經歷創傷時，會想要儘快擺脫它，所以我首先想到的也是逃離，永遠都不想再見到那個傷害我的人。」
儘管觀眾給他的回饋很棒，令他很感激，但金永大也老實說：「在這部劇我很少笑，眼睛一直很紅很疼，因為有很多需要含著眼淚、擔心別人、照顧別人、承受壓力的戲份，每次去現場都覺得很難，這才發現原來情感也是需要體力的，拍這部劇讓我培養了這方面的能力，感覺自己成長了。」
因為是「金裕貞粉絲」決定出演
金永大坦言，選擇《親愛的X》的原因之一正是金裕貞，他說：「得知李應福導演執導，我鬆了一口氣；聽說『雅珍』是由金裕貞前輩飾演，我又鬆了一口氣，感到安心許多。」
因為原著漫畫風格非常強烈，他在開拍前倍感壓力，幸虧對手是金裕貞，他回憶道：「從我們第一次見面開始，我就以粉絲的身份和她交談，裕貞在片場很願意給予我充分的引導，幫助我克服一些比較困難的部分，她沒有擺出一副前輩的架子，而是像對待夥伴般對我，讓我能夠輕鬆完成表演，負擔感也逐漸減輕。」
「我非常欣賞她那種前輩般的風範，體貼周到地照顧身邊的人，處理事情總是那麼專業沉穩，但在鏡頭背後，她又像個妹妹一樣乖巧，我從裕貞身上學到的東西太多了。」
金永大也直言被金裕貞令人起雞皮疙瘩的演技「嚇到了」，引發採訪現場笑聲，他說：「她的眼睛太大了，有時我會想『她真的很可怕』，有時也會被白雅珍的強烈存在所淹沒，但隨著拍攝深入，我看到她在詮釋帶有『反社會人格』的白雅珍，展現出強烈氣場與高度投入，更感受到她真正熱愛表演的一面。」
「我也經常看到她在拍完戲後，累到獨自一人靜靜坐著，幾乎快暈倒的樣子，作為同事既心疼又敬佩，常想她該有多累，那麼多艱難的場面她都全力以赴，真是值得學習的優秀演員。」
金度勳戲稱金永大像「公主」
由於《親愛的X》劇情沉重，同齡演員成了支撐金永大的巨大力量，他說：「裕貞雖然很努力活躍氣氛，但更多虧了度勳，讓拍攝變得比較輕鬆。」
「我第一次見到像度勳性格這麼好的人，沒人要求，他也會犧牲自己來活躍氣氛，他總是散發著正能量，讓周圍變得明亮。因為有很多情感壓抑的戲，開開玩笑能讓人感到透氣，他就是這部劇不可或缺的存在。」
此前為了宣傳，金永大與金度勳曾一同出演綜藝節目《The Seasons-10CM的摸摸頭》，兩人合唱《鬼怪》OST〈My eyes〉的舞台引發熱議，金永大透露：「選曲是度勳定的，分詞和編舞也是他安排的，因為我唱不了高音，高音部分都由度勳負責。可是因為太緊張了，我忘詞錄了兩次，至今仍不敢看節目播出，不過我不後悔。」
節目中金度勳曾表示，本以為金永大是「王子」，沒想到實際上卻像「公主」，對此，金永大回應：「不太認同，我在家裡確實是王子，妹妹比我懂事也很成熟，雖然她偶而會對我說『舉止端正點、我的形象全靠你了』，但依然很照顧我。」
「我知道度勳是為了搞笑才這樣說，依舊很喜歡度勳，我只是沒有什麼『哥哥』樣子，也不想在弟弟們面前，刻意擺出哥哥的架子，或許是因為還沒去當兵，度勳把這種樣子形容成了像公主一樣。」
金永大與金度勳合唱：
解釋金裕貞、金度勳為何傳緋聞
採訪當天金永大也被問及，金裕貞和金度勳今年五月去越南芽莊旅行傳出戀愛傳聞，是否感到嫉妒？他起初回答「幸好不是我」，隨即又說「是開玩笑的」。
金永大表示：「拍攝前我們三人就非常親密，我也很想去旅行，但因為即將入伍無法出國，只好說『多發點照片給我吧』，所以我在群組裡看到很多大家在一起的照片。」
「度勳很紳士，很會幫忙提行李，偏偏那一幕被拍到了，那是我完全能理解的情況，所以對於緋聞，我們三個人都一笑置之。」
事實上看過《親愛的X》和花絮的人，應該會發現，金永大和金度勳反而更像一對，尤其金裕貞在劇中忙著跟「頂流演員」黃寅燁、「財閥」洪宗玄談戀愛時，金永大、金度勳互相安慰，開玩笑稱呼彼此是老公老婆，讓許多網友更希望兩人在一起呢。
入伍希望哪位演員來探望？
已經29歲的金永大，透露自己將在明年初入伍，當被問及希望哪位演員來部隊探望時，他幽默回答：「只要肯來我就很感謝了，感覺度勳應該會來，裕貞嘛，我得試著拜託她一次看看（笑）。」
對於入伍後的空白期，會不會感到不安？他回答：「一點都沒有。我認為軍隊是一個在漫長旅程中，暫時休息的休止符，而且我一直都沒有休息的理由，大多在準備作品、學習和研究，我認為學習是快速成長的一種經歷，對於入伍只有一種結束某段時間的感覺。」
「等到退伍後，我想挑戰自己真正想演的角色，比如那種穿著內褲煮泡麵吃、很日常生活的劇，或者挑戰壞蛋角色，只要是想演出的作品，我都會好好試鏡，即使公司代表不喜歡，我也想進一步擴大我的演技境界，對我來說，這將成為重新開始的契機，可以像新人時期那樣熱情地生活。」
更多影劇娛樂相關：
朴正民青龍電影獎爆紅！6件事看懂他的魅力：自曝強迫症、D.P逃兵緝捕組服役背景曝光
金宇彬申敏兒婚禮細節搶先看！婚紗造型、Q版插畫喜帖雙曝光 甜蜜互動惹羨
閔熙珍淚灑法庭喊「房時爀下跪求合作」強調已與NewJeans無關
其他人也在看
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 35
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 36
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 24
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 58
舒淇過敏仍硬撐！「素顏頂烈日」衝甘蔗林拍戲 她曝：每天都拍到生氣
由「金馬影后」舒淇領銜主演，並親自擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在12月19日於台灣感動獻映。這回，舒淇徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 2 天前 ・ 180
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 49
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 8 小時前 ・ 6
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 48
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 4
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台八戀愛感回來了！劉書宏先婚後愛「落水甜吻邱子芯」
三立八點台劇《百味人生》收視口碑雙亮眼，其中由劉書宏、邱子芯組成的「凡姝CP」人氣持續攀升，兩人從原先不被看好，到劇情愈走愈像浪漫偶像劇，討論度狂飆，相關社群影音更累積突破200萬次觀看。劇中因家族企業而展開「兩年契約婚姻」的超凡與靜姝，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫，網友狂喊「台八戀愛感回來了」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事
邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2