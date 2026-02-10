金沙戲院飄年味！手作體驗、遊程及阿特大軍陪伴過馬年

▲2月19日至2月22日大年初三至初六於金沙戲院辦理「金沙攏馬有藝思-金沙戲院馬年新春創藝體驗」。

【記者 洪美滿／金門 報導】金沙戲院歷經半年修復工程，於115年1月10日正式重新啟用。金門縣政府觀光處為活絡觀光，將於2月19日至2月22日(大年初三至初六)於金沙戲院辦理「金沙攏馬有藝思-金沙戲院馬年新春創藝體驗」。另於2月14日至2月22日(2月16日除夕休館)安排阿特大軍進駐金沙戲院，打造春節限定打卡場景。

金門縣縣長陳福海表示，「友善金門」是本縣推動的觀光與施政主軸，建構以人為本的旅遊環境。過去「十萬大軍」駐守金門的年代，金沙戲院與沙美商圈曾是軍民休閒的重要據點，是沙美地區核心公共文化場域。縣府也攜手各單位，規劃系列主題活動，串聯沙美商圈與周邊社區發展協會，導入手作體驗、觀光服務等多元內容，延長遊客停留時間，進而帶動地方經濟，讓老戲院成為地方生活的一部分。

觀光處處長許績鑫指出，本次策劃新春創藝體驗活動，結合馬年生肖意象、沙美地方文化特色與金沙戲院歷史場域，透過多場次創作體驗與互動手作課程，引導以「動手創作」的方式重新認識在地文化價值。

觀光處說明，本次手作體驗活動自大年初三至初六，每日安排上午場(10時至12時)及下午場(14時至16時)各兩小時，四日共八場次手作活動，每場次報名人數為30名 。2月19日初三(上午場)金沙戲院・懷舊影格–電話卡冰箱貼；初三(下午場)彩繪風獅爺。2月20日初四(上午場)金門洋樓擴香石；初四(下午場)馬上有黃金–慶賀馬年黃金葛上板體驗。2月21日初五(上午場)馬上有錢–布作鑰匙圈；初五(下午場)彩繪風獅爺。2月22日初六(上午場)金沙戲院-懷舊影格–電話卡冰箱貼；初六 (下午場)馬上有錢–布作鑰匙圈。活動報名網址將於115年2月13日(週五)上午9時公告於觀光處-金門觀光逗陣行臉書官方網站，提供民眾登錄報名，請報名成功者於活動當日現場提供於金沙鎮消費單張金額滿100元之發票或收據供檢驗(115年2月份)，每位參加者均須提供一張。

而配合新春馬年，觀光處安排「阿特大軍」進駐金沙戲院，現場規劃FRP公仔佈展及氣膜裝置等亮點，並於2月17日至19日(大年初一至初三) 在金沙戲院及新市256同步加碼設置互動拍貼機，增添走春趣味。另2月17日至22日(大年初一至初六)，凡參加「沙美老街遊程」(上午10時至12時)可獲得精美小禮物1份，報名地點及遊程路線起點為金沙戲院，將帶領大家走訪體驗沙美街景角落，感受老街的文化氣息。

縣府觀光處期待藉由金沙戲院的重新啟用，納入更多元有趣的觀光元素，真正活化金沙戲院及沙美商圈。（照片記者洪美滿翻攝）